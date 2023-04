Omnium beauceron: une compétition de tennis organisée à Saint-Georges

L'Omnium beauceron est un tournoi de tennis ouvert à tous présenté par l’Équipe Richard Cloutier Gestion de Patrimoine.

Il se déroulera du 22 au 28 mai sur les terrains extérieurs du Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges. Les matchs se joueront de soir les jours de semaine et durant les deux jours complets de fin de semaine. L’évènement vise à développer ce sport en offrant la chance aux participants de compétitionner pour des bourses d’envergures.

Au coût de 25$, une inscription donne droit à 2 matchs minimums (2 de 3 sets avec super tiebreak si 3e set), un prix de participation et la possibilité de jouer pour des bourses s’élevant à 4 500$.

Les gens intéressés peuvent s’inscrire et en apprendre plus via la page Facebook de l’Omnium beauceron.