Une saison réussie pour les Élites Beauce-appalaches

Pour se rendre en demi-finale et au carré d’as, la troupe M15 AAA des Élites Beauce-Appalaches de l’entraîneur-chef Philippe Garnier se devait de gagner sa troisième rencontre en ronde préliminaire. Non seulement ils ont remporté ce match décisif, mais ils ont gagné également tous les trois matchs en ronde préliminaire.

Le tournoi de la Coupe Chevrolet a débuté en pm le jeudi le 13 avril dernier au Centre Multisport Léo Crépin à Chateauguay.

Les Élites affrontaient les Patriotes de Laval (Fiche : 12 victoires, 16 défaites et 2 nulles au 7 e rang au classement Sports Rousseau division Ouest) en entrée de rideau. Ce fût une victoire en tirs de barrage de 3 à 2 après une troisième période et une période de prolongation âprement disputées. Pourtant, la formation Beauce-Appalaches avait pris les devants rapidement par un pointage de 2-0 après une période à la suite des buts de Charles-Albert Pouliot et de Sam-Félix Poulin. Petit à petit, les adversaires ont été capables d’égaler la marque 2-2. Le tout s’est décidé en tirs de barrage. L’entraîneur-chef Philippe Garnier a envoyé dans l’ordre Elliot Lacroix, Élie Champagne et Charles-Albert Pouliot. Les trois beaucerons ont déjoué le gardien adverse avec brio tandis que le gardien des Élites, Ryan Gagné, a stoppé le premier Lavallois et a succombé au tir du 2 e Lavallois. Ainsi, les jeux étaient faits en tirs de barrage à la faveur des Élites. Charles-Albert Pouliot a été nommé le joueur du match.

Pour la rencontre du vendredi 14 avril, la formation Beauce-Appalaches M15 AAA Élite s’opposait à l’Arsenal Lac St-Louis (Fiche : 6 victoires, 24 défaites au 8 e rang au classement Hockey Expert division Rive-Sud MTL). Une deuxième belle victoire d’équipe a été observée pour la troupe de l’entraîneur-chef Philippe Garnier par la marque de 3 à 1. Un autre départ canon des Élites qui ont inscrit deux buts dès le premier engagement. Charles-Albert Pouliot a scoré le premier et le troisième but de la rencontre tandis que Sam-Félix Poulin marqua le 2 e . Charles-Albert Pouliot a été nommé de nouveau comme le meilleur joueur de la rencontre.

C’est à partir des matchs du samedi que les éliminations commençaient dans le tournoi de la Coupe Chevrolet. Les Élites Beauce-Appalaches avaient comme mission d’éliminer leurs voisins rivaux, les Corsaires de Pointe-Lévy (Fiche : 10 victoires, 13 défaites et 7 nulles au classement Entrepôt du Hockey division EST). Grosse victoire de la troupe de Philippe Garnier par la marque 3 à 2 qui propulsa la formation beauceronne en demi-finale. C’est grâce à l’avantage numérique que cette victoire fut possible. Les M15 AAA Élite B-A ont profité de leurs deux premiers avantages numériques, Élie Champagne pour le premier et Louis-Félix Drouin pour le deuxième. Pour ce qui est du troisième but marqué par Sam-Félix Poulin, il fut effectué quelques secondes après la fin de la 3 e pénalité des Corsaires en deuxième période. Ainsi, les Élites ont mené 3 à 0 jusqu’à la fin du 3 e engagement. À 5 minutes de la fin de la rencontre, l’équipe adverse a retiré leur gardien pour créer un 6 vs 5. Stratégie qui a fonctionné puisque les Corsaires ont marqué à deux reprises, apportant ainsi de la rivalité à la rencontre. Pas besoin de vous dire que les unités spéciales ont été une facette très importante à ce match d’élimination. Charles-Albert Pouliot a été suggéré comme le joueur s’étant illustré lors de cette rencontre pour une troisième fois consécutive.

La formation Beauce-Appalaches M15 AAA Élite a complété son tournoi de la Coupe Chevrolet dans le carré d’As en affrontant les Estacades de la Mauricie (Fiche : 21 victoires, 7 défaites et 2 nulles au classement Entrepôt du Hockey division EST) en demi-finale dimanche matin le 16 avril dernier au Centre Multisport Léo Crépin à Chateauguay. Rappelons que ces deux formations s’étaient disputé la finale du classement Entrepôt du Hockey deux semaines auparavant afin de déterminer la meilleure équipe de la division EST et qu’à l’époque, les Estacades avaient facilement remporté la finale 5 à 0.

Donc, la demi-finale de la Coupe Chevrolet représentait un match de rédemption pour la troupe de l’entraîneur-chef Philippe Garnier. Malheureusement, ce fût le même type de rencontre, résultant à une défaite de 5-0 contre les Estacades de la Mauricie, ces mêmes Estacades devenant les grands champions de la Coupe Chevrolet plus tard. Pour revenir au match de la demi-finale, les Estacades ont rapidement pris les devants 2 à 0 au premier engagement. Ils ont contrôlé l’allure de la rencontre du début à la fin.

Les Élites ont été dans l’impossibilité de prendre leur rythme. Bénéficiant de quatre avantages numériques dans le match, la formation beauceronne a été incapable de marquer. Un élément important du match s’est produit à 6 minutes de la 2 e période lorsqu’une pénalité de 4 minutes a été décernée à l’adversaire pour un coup à la tête. Les joueurs des Élites ont tout fait pendant ces quatre minutes, sauf marquer, laissant de nombreuses chances sur la patinoire. Immédiatement après, les Estacades ont marqué deux buts sans riposte en effectuant des lancers parfaits dans le haut de la lucarne. S’en était fait du match, même si les adversaires ont marqué un 5 e but au 3 e engagement. Élie Champagne a été nommé joueur du match du côté des Élites Beauce-Appalaches pour avoir démontré beaucoup d’énergie et de hargne jusqu’à la fin de la rencontre.

« C’est une saison réussie pour nous, tant au niveau hockey qu’au niveau individuel pour les jeunes. Ceux-ci ont progressé au niveau hockey et surtout progressé en tant qu’individu. Lorsque je repense à la première journée de l’année jusqu’à la dernière, les joueurs ont acquis beaucoup de maturité. Ils sont devenus de vrais travaillants, d’excellents compétiteurs et de bons coéquipiers qui se sont unis. Ils ont démontré beaucoup de caractère en éliminant pour une deuxième fois nos voisins rivaux qui sont les Corsaires. Il est certain que nous aurions préféré être la meilleure équipe du Québec, mais d’être dans le top 4 des équipes de la province, ce n’est pas rien pour une petite région comme la Beauce. Nous pouvons être fiers de nous », a partagé l’entraîneur-chef Philippe Garnier.

C’est ainsi que se termine la saison 2022-2023 de hockey des M15 AAA Élite Beauce-Appalaches.

M13 AAA Élite

La formation Beauce-Appalaches M13 AAA Élite participait également à la Coupe Chevrolet et leurs rencontres se déroulaient à la ville de Vaudreuil-Dorion du 13 au 16 avril dernier. Le premier match du jeudi 13 avril fut difficile pour la troupe de l’entraîneur-chef Alexandre Roy qui affrontait l’équipe hôtesse, soit les Grenadiers du Lac St-Louis. Une défaite de 6 à 2 fut inscrite à la fiche de l’équipe Beauce-Appalaches M13 AAA Élite en levée de rideau du tournoi. Un mauvais début de match dont prouvent les 5 buts sans riposte de l’équipe hôtesse sur nos beaucerons. Maden Pouliot a redonné un peu d’espoir aux Élites en marquant le premier but à la fin de la deuxième période. Simon Delarosbil a également scoré à la toute fin de la rencontre. Ludovik Doyon a été nommé le joueur de la rencontre.

Pour la deuxième rencontre de la ronde préliminaire de la Coupe Chevrolet, les Élites Beauce-Appalaches se disputaient la victoire contre les Sélects du Nord (Fiche : 11 victoires, 15 défaites, 4 nulles au classement Sports Rousseau division Ouest). Malheureusement, ce ne fût pas concluant pour la formation beauceronne, s’inclinant par un pointage 8 à 4. Le match fût âprement disputé jusqu’au début du 3 e engagement car la marque était alors de 4 à 4. Tout s’est détérioré lors de cette fameuse 3 e période car les Sélects du Nord ont inscrit 4 buts sans riposte, mettant un terme au match. Dans la défaite, Simon Delarosbil avec deux, Mathieu Lacroix, Loïk Poulin furent les scoreurs de la rencontre pour les Élites.

Maden Pouliot a été nommé le joueur du match pour les Élites.

Le troisième match est une rencontre éliminatoire que la troupe de l’entraineur-chef se devait de remporter pour continuer son chemin. L’Espoir du Saguenay-Lac St-Jean (Fiche : 5 victoires, 22 défaites et 3 nulles au classement Entrepôt du Hockey division EST) devenait l’équipe à battre pour cette ultime troisième rencontre. Rappelons que les Élites n’avaient jamais perdu contre la formation du Saguenay-Lac St-Jean durant la saison régulière. Malheureusement, le M13 AAA Élite B-A s’est fait éliminer par la marque de 3 à 2 en tirs de barrage. L’indiscipline a fait mal à la formation beauceronne, de sorte que les joueurs des Élites ont joué à 9 reprises en infériorité numérique, en plus de jouer la période de prolongation en infériorité numérique. Difficile d’espérer gagner quand l’équipe ne joue pas à force égale. Ludovic Plante a fait les deux buts des Élites dans la défaite et il a été nommé joueur de la rencontre du côté des Élites.

« La Coupe Chevrolet ne s’est pas déroulée pour nous comme nous le souhaitions. Nous avons connu des matchs difficiles, notamment celui de jeudi. La dernière défaite en tirs de barrage contre les Espoirs fait mal, mais je suis très fier de ma gang ! Nous avons eu une très belle année dont les jeunes vont se souvenir longtemps ! », a témoigné l’entraîneur-chef Alexandre Roy.

C’est ainsi que les Élites Beauce-Appalaches M13 AAA Élite se sont fait éliminer de la Coupe Chevrolet, mettant fin aux activités de l’équipe pour la saison 2022 et 2023.

Communiqué de presse fait par Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.