Les Condors remportent leur dernier match et créent l'égalité

Les hommes de Jonathan Ferland avaient rendez-vous à Terrebonne la fin de semaine passée pour disputer les deux premiers matchs de la finale. Face aux Cobras, les Condors ont remporté le dernier match 4 à 2.

Les Condors n’ont pas eu le temps de savourer la victoire du 7e match qu’ils devaient déjà se préparer pour le 1er match de la finale dès le lendemain à Terrebonne. Les Cobras ont vaincu les Condors par la marque de 7 à 3, mais les Beaucerons ont remporté le 2e match (4 à 2) pour créer l’égalité 1-1.

Pour la première fois depuis deux ans, les Condors ont dû dormir à l’hôtel après le 7e match à Longueuil puisque la finale débutait dès le vendredi à la Cité du Sport de Terrebonne.

Avec l’énergie laissée le soir précédant, les Cobras dominent complètement la 1re période avec 4 buts sur 23 lancers. Logan Costenaro inscrit un tour du chapeau en première période seulement tandis qu’Alexandre Lamarre, en désavantage numérique, a été le seul à déjouer le gardien adverse.

En deuxième période les Condors s’ajustent et retrouvent leurs jambes tranquillement, mais les Cobras en profite quand même pour ajouter 2 autres buts en fin de période dont un en avantage numérique.

C’est Jérémy Louchard qui vient en relève devant le filet en troisième période et il est excellent. Seul Zachary Cardinal en avantage numérique le déjoue et la réplique des Condors vient de Jean-Raphaël Roy et Dylan Champagne.

Les Cobras remportent le 1er match 7 à 3 avec 45 tirs contre 28. Les Condors pourront enfin profiter d’une journée de congé avant le match 2.

Un second match beaucoup plus sérieux

Les Cobras veulent servir la même médecine aux visiteurs que le premier match, mais cette fois-ci avec une journée de repos, la brigade défensive se lève et c’est William Lepage des Condors qui est le seul marqueur de la période alors qu’il récupère son propre retour de lancer. Le gardien William Gagné ne laisse rien passer sur les 24 tirs en première.

En deuxième période les deux gardiens sont excellents, Alexandre Marchand des Cobras stoppe les 11 tirs dirigés contre lui tandis que William Gagné continue de briller avec 21 arrêts, les Cobras ont 45 tirs et les Condors 22 après deux périodes.

Dès le début de la 3e période, William Lepage double l’avance des Condors avec son 9e des séries suite à une belle feinte de tir de Charles-Étienne Hébert. Avec une dizaine de minutes à faire, les Condors profitent d’un avantage numérique pour augmenter l’avance à 3-0. Quelques instants plus tard, c’est l’indiscipline des Condors qui permet aux Cobras d’inscrire deux buts rapides en avantage numérique pour ramener le match à seulement un but d’écart.

William Gagné continue d’être solide devant son filet et avec une dizaine de secondes à faire, c’est William Lepage qui complète son tour du chapeau dans un filet désert pour permettre aux Condors de créer l’égalité 1 à 1 dans la série finale de la Coupe NAPA.

Les matchs 3 et 4 seront présentés au Centre Sportif Lacroix-Dutil le mardi 18 avril et le jeudi 20 avril à compter de 20 h. La frénésie du hockey se poursuit à Saint-Georges et de belles foules sont encore attendues cette semaine.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.