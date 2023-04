Un mini golf à l'américaine s'installe à Beauceville

Organisée par le club de Tennis Beauce, la Coupe Altrum a réuni près de 60 participants la fin de semaine passée. Les nombreux participants ont pu s'affronter dans les différentes catégories. Voici les noms des gagnants: Juniors A Jordan Labbé et Joshua Altieri Junior B Jean-Mikaeel Didier et Mark Vergoz Junior C Pier-André ...