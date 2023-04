Retour de la grande course de canards du CNRB le 17 juin

Comme annoncé il y a quelques semaines, le Tournoi de hockey féminin débutera ce vendredi 21 avril, dès 17 h 30, dans les Arénas de Saint-Prosper et Saint-Georges. Au total, ce sont 48 équipes et plus de 500 hockeyeuses qui s'affronteront sur trois jours. Les premières à entrer en lice dans la classe C, seront l'équipe Kraken contre le Plastique ...