Le Cool FM en finale contre l'Assurancia de Thetford

Le Cool FM de Saint-Georges avait de nouveau rendez-vous ce dimanche soir avec Les Pétroliers du Nord pour match 6 des demi-finales. Une partie largement dominée par les Beaucerons.

Devant un centre sportif Lacroix-Dutil encore bien garnit, le Cool FM avait l'opportunité d'accrocher le final devant son public. C'est chose faite avec une belle victoire 6 à 3.

Lors de la première mi-temps, les hommes de Serge Forcier se font une frayeur en voyant les Pétroliers mettre le premier but de cette partie par l'intermédiaire de Joel Caron. 0-1 à 1'24. Mais portés par un public magnifique, le Cool FM reprend le contrôle du match et remet les deux équipes à égalité. 1-1. En infériorité numérique, le Cool FM profite d'une erreur des Pétroliers pour aller mettre la rondelle au fond des filets juste avant la mi-temps grâce à Keven Cloutier. 2-1 en fin de première.

Au retour des vestiaires, le Cool FM revient avec autant d'envie et marque rapidement deux bus supplémentaires. Yannick Tifu et Francis Paré font trembler le filet. 4 à 1. En fin de période les Pétroliers ne lâchent pas la pression et vont marquer par deux fois en 30 secondes. 4 à 3 en fin de seconde période.

La dernière période sera comme l'ensemble de la partie, dominée par les Beaucerons qui vont ajouter deux buts en début puis en fin de période, respectivement par Pierre-Luc Veillette et Francis Paré. Score final: 6 à 3. Les joueurs du Cool FM rejoignent leur rival Thetford Mines en final.

« Ce sera une belle finale entre deux formations qui ont fièrement gagné leur place pour cette série ultime. Que ce soit à Saint-Georges ou à Thetford, nous savons que l’atmosphère sera électrique dans les arénas et ce sont les partisans qui en sortiront gagnants. On attend tous les fans de hockey en grand nombre pour encourager nos deux formations », a indiqué Michel Gaudette, commissaire de la LNAH.