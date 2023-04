Défi Alltides: une belle réussite pour les nageurs du CNRB

Les nageurs du Club de natation régional de Beauce (CNRB) avaient rendez-vous avec le Défi Alltides à Lévis le samedi 22 avril. Tous les participants ont amélioré leurs performances.

Ils étaient 19 nageurs du CNRB à prendre place pour le Défi Alltides, et tous ont largement amélioré leurs meilleurs temps inscrits. Certains même à chacune des cinq courses de cette journée.

De très bons résultats qui promettent de belles choses pour la sélection régionale des Jeux du Québec, à laquelle participeront certains d'entres-eux à Thetford le 29 avril. Cette compétition permettra d'identifier les nageuses et nageurs qui concourront pour la région Chaudière-Appalaches lors des prochains jeux.

Grâce à ces performances, le CNRB a accédé au podium à 7 reprises. Hubert Bergeron (2 or et 2 argent). Émile Soulières et Émile Bergeron (1 argent) et Maxime Frenette (1 bronze) ont contribué à cette récolte.