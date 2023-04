Les Condors cèdent la grande victoire aux Cobras de Terrebonne

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont cédé la victoire aux Cobras de Terrebonne qui remportent donc la Coupe NAPA par la marque de 6 à 2, lors du septième et dernier match de la série qui se jouait hier soir à Terrebonne.

Les Cobras ont inscrit quatre buts dans les 13 premières minutes dont deux en avantage numérique. Les Condors ont bien tenté de réduire l'écart, mais la fatigue les a rattrapés après avoir joué 14 matchs au cours des 29 derniers jours.

« Nous tenons à rendre hommage aux Condors qui n’ont jamais baissé les bras en nous donnant du bon hockey en séries. Ils peuvent sortir la tête haute », a affirmé Kevin Figsby, commissaire de la Ligue de hockey junior AAA du Québec, après avoir félicité les Cobras.

L’avant Philip-Olivier Rochette a mérité un but et une passe pour le but de Charles-Étienne Hébert.

Qui plus est, le comité de sélection a choisi le gardien William Gagné comme joueur le plus utile en séries pour l’équipe finaliste des Condors. Le cerbère a maintenu un dossier de 11-5-2, avec un pourcentage d’arrêts de ,933 et une moyenne de buts alloués de 3,07. Il a connu de très bonnes séries éliminatoires. En finale il a fait face à 47 tirs. Il se trouve également parmi les sélectionnés du 44e Gala du Mérite Sportif Beauceron qui aura lieu ce soir à Saint-Éphrem.