Autodrome Chaudière: deux compétitions pour lancer la saison

La saison de Nascar à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction s'est officiellement lancée la fin de semaine passée. Au programme, le Triple Couronne Féminine ainsi que l'Enduro des Érables 300.

La première manche du Triple Couronne Féminine ouvrait le bal des compétitions de Nascar à Vallée-Jonction. Douze pilotes se sont élancées à cette première partie. En pratique, c'est Sarah Darveau qui détenait les meilleurs temps. La pige d'avant course avait placé côte à côte, Shanya Fecteau, Amanda Michaud, qui ont lancé un excellent départ.

Le peloton est demeuré soudé tout au long de l'épreuve et c'est Ashley Mercier qui a pris les devants dans les premiers tours, sans jamais regarder à l'arrière, offrant une solide prestation. Kathy Pelletier qui avait débuté à la neuvième place, a également fait une belle remontée vers le devant du peloton. À l'arrière, Léonie Perreault, Kathy Pelletier, et Sarah Derveau se sont livré une belle bataille pour la 2e et 3e place.

Au final, le podium est donc respectivement Ashley Mercier de Saint-Gilles-de-Lotbinière, Kathy Pelletier de l’Islet, Léonie Perreault de Vallée-Jonction. Suivent en 4e et 5e position, Sarah Darveau et Taylor Bourgault-Bolduc. La 2e tranche du la Triple Couronne Féminine aura lieu le 30 juillet.

Soixante-sept voitures au départ de l'Enduro des Érables 300

Un beau spectacle aussi au départ de l'Enduro des Érables 300. Avec 67 pilotes au départ, la course s'est lancée avec la promesse d'un beau spectacle. Certains ont opté pour la ligne extérieure, tout comme d'autres ont choisi la ligne intérieure. Il est important de souligner la qualité et l'intensité des équipes présentes sur place pour le changement de pneu et les réparations, avec très peu d'abandon.

Les pilotes des voitures 20, 43, 12, 37, 3 et 81 se sont rapidement fait remarquer par leur agilité et leur expérience. Au 150e tour, ils ont retranché aux puits pour les ajustements de mi-course et 42 pilotes ont regagné la piste pour terminer l'épreuve. Le champion défendant, Jérémy Bergeron, a été contraint à l'abandon au 91e tour, son moteur ayant rendu l'âme.

Le top 5 final est le suivant:

P1 - Vincent Fournier de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

P2 - Dominic Daigle de Stoneham

P3 - Mathieu Latreille de Mirabel

P4 - Maxim Althot de Shannon

P5 - Marc Bégin de Saint-Philibert