Huit karatékas du Studios Unis de la Beauce au Québec Open

Plusieurs athlètes du Studios Unis de la Beauce avaient rende-vous au Québec Open, après trois ans d'absence, les 28 et 29 avril derniers, au PEPS de l'Université de Laval.

Pour le retour de cette compétition, le Studios Unis de la Beauce avait envoyé huit karatékas combattre face à des compétiteurs de haut niveau. Chez les adultes, le Sensei Jean-Pierre Caron a remporté la première place en kata musical ainsi que la deuxième en kata musical armé et kata kenpo. Il a également obtenu une première place en kata musical Wako.

Suzie Roy a quant à elle terminé troisième en kata kenpo et en kata armé traditionnel. Son compatriote Serge Doyon a terminé troisième en kata kenpo, kata armé traditionnel et en combat. Le juge de l'événement était le Sensei Christian Roy.

Les enfants étaient aussi du déplacement à Québec. Rosalie Caron a remporté la première place en kata musical wako et la seconde place en kata musical. Cette dernière a également obtenu une deuxième place en kata créatif extrême et une première en kata kempo. Ève Doyon a de son côté pu terminer deuxième en kata kenpo.

Jean-Gabriel Chrétien a remporté la première place en wako armé créatif et a obtenu une participation en kata armé créatif, kata kenpo et kata armé traditionnel. Édouard Pomerleau a remporté une participation en kata kenpo et kata armé traditionnel. Pour terminer, Megan Laflamme a reçu une participation en kata kenpo et une quatrième place en kata armé.

Pour information, le Québec Open de karaté est une compétition importante pour les pratiquants de karaté, offrant une occasion de se mesurer à des compétiteurs de différentes régions du monde et de différents niveaux. Les combattants les plus talentueux ont également eu la possibilité de se qualifier pour les championnats du monde de karaté (fédération Wako), ce qui en fait une compétition importante pour les athlètes de haut niveau.