Cool FM: l'entraîneur-chef Serge Fortier espère plus d'offensives

Le Cool FM aura rendez-vous vendredi 5 et samedi 6 mai pour les matchs 3 et 4 de la série finale face à l'Assurancia de Thetford Mines. Serge Fortier, entraîneur-chef de l'équipe souligne l'importance d'avoir une belle ambiance à domicile.

Avec plus de 3 000 spectateurs lors de son dernier match à domicile, le Cool FM a réussi à décrocher une victoire 2 à 1, le samedi 29 avril dernier. Interrogé par EnBeauce.com, l'entraîneur-chef de l'équipe beauceronne a souhaité saluer cette belle ambiance.

« C'est (l'ambiance) vraiment le fun pour les joueurs. La foule nous amène à nous dépasser et à en donner plus, même si on est fatigués. Il est certain que le public nous aide à donner plus d'efforts », a-t-il expliqué. Une atmosphère électrique qui aura d'ailleurs permis au Cool FM de ne jamais lâcher en allant chercher la victoire en deuxième période des prolongations.

Après ces deux premiers matchs, l'équipe du Cool FM a pu prendre note des points forts et des points faibles de son rival. « On se sent plutôt bien après ces deux matchs. Le résultat aurait aussi pu être 2-0 pour l'Assurancia donc on est content d'avoir réussi à remporter cette victoire, a souligné Serger Fortier. Avant d'ajouter, on a pu voir dans ces deux parties de quoi était capable nos adversaires. On va donc essayer de contrer certaines choses. Je dirais qu'il faudra que l'on puisse créer plus d'offensives sur les deux prochains matchs ».

Le Cool FM devra d'abord jouer à l'extérieur, vendredi 5 mai à 20 h à Thetford Mines. Les Georgiens retrouveront ensuite le public du Centre Sportif Lacroix-Dutil dès le lendemain, samedi 6 mai, à 19 h 30.