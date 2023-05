Lac-Etchemin: la programmation des Samedis d'bouger est dévoilée!

Les membres du comité organisateur ont présenté la programmation des Samedis d’bouger Été-Automne 2023, où les citoyens sont invités à découvrir et à vivre les plaisirs de bouger dans la MRC des Etchemins.

Comme pour les éditions précédentes, les participants pourront s’adonner à la pratique des activités de plein air les samedis, et ce, gratuitement ou à petit prix. Des activités comme des randonnées pédestres, des concours et rallye photo, des courses à obstacles et la Grande marche Pierre Lavoie seront proposées.

Avec les Samedis d’bouger, le comité organisateur, composé des responsables en loisirs des 13 municipalités et de la conseillère ViActive de Nouvel Essor, souhaite offrir à la population des Etchemins de rester active physiquement et de partager le plaisir de bouger ensemble, tout en vivant des activités diversifiées et en découvrant les attraits et les différentes infrastructures du territoire.

Un bilan positif pour l’édition Hiver-Printemps 2023

Le samedi 29 avril s’est tenue la dernière activité de la programmation Hiver-Printemps 2023 des Samedis d’bouger. Ce sont 8 personnes qui ont pratiqué leurs pas de danse dans le stationnement de l’église de Saint-Camille pendant un cours de danse country extérieur.

Cette édition s’est spécialement démarquée en raison de la grande participation aux activités proposées. Un record de 963 participants a pu s’activer lors des dix samedis d’activités à saveur hivernale, de janvier à avril.

La programmation Samedis d’bouger Été-Automne 2023 détaillée sera disponible sur le site web de Nouvel Essor, sur les sites Internet des municipalités ainsi que sur le site de tourisme Etchemins.

Voici la programmation: