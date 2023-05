Le Cool FM l'emporte à domicile et mène 3 à 1 en série finale

Le Cool FM était de retour à Saint-Georges pour son match 4 face à Thetford Mines dans cette série finale, ce samedi 6 mai. Après avoir battu l'Assurancia la veille, les hommes de Serge Fortier ont réitéré pour l'emporter 3 à 2 en toute fin de partie.

Le Centre Sportif Lacroix-Dutil avait une nouvelle fois fait le plein avec plus de 3 000 spectateurs. Malgré un match où l'Assurancia de Thetford a largement dominé, ce sont bien les joueurs du Cool FM qui se sont imposés sur le fil après une fin de match complètement folle.

Dans une très belle ambiance, les hommes de Serge Fortier ont été les premiers à trouver les chemins du filet de Thetford dès la 5e minute grâce à un joli travail d'Anthony Verret et Maxime Lacroix. 1 à 0 pour le Cool FM et 11 tirs à 14 en faveur de l'Assurancia.

Au retour des vestiaires, les joueurs de Thetford Mines vont beaucoup mieux et marquent par deux fois. Tommy Lafontaine est le premier à trouver le haut du filet, suivi quelques minutes après par Maxime Lecours. 1 à 2 pour l'Assurancia. 15 tirs à 26 pour Thetford

La troisième période sera la plus riche en émotion. Thetford tente à plusieurs reprises durant la période d'aggraver le score, mais tombe sur un Sébastien Augier magistral. Mais poussé par l'ambiance du Centre Sportif, les joueurs du Cool FM créés l'égalité après une très belle action de Maxime Lacroix. Alors que les prolongations semblent désormais inévitables, une action confuse devant le but de l'Assurancia voit la rondelle passer la ligne. La foule est en délire. Le Cool FM vient de renverser un match en 2 minutes. Après quelques minutes d'attentes pour la vérification du but par les arbitres, les joueurs du Cool FM exultent en entendant la validation.

Le Cool FM mène 3 à 1 dans cette série finale et aura l'opportunité de remporter la coupe mercredi prochain à 20 h, sur la glace de Thetford.