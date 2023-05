Encore un franc succès pour le 24DH Saint-Georges Ford

L'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction accueillera ce samedi 13 mai dès 10 h, sa première course de la saison. Près de 23 pilotes seront au départ. Le programme Gestion Roy Électrique 150 marquera la première course de la saison. Propulsée par XPN World plus d'une vingtaine de pilotes prendront part à ce 150 tours. De plus, la division ...