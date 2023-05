Deux prix individuels pour le Beauceron Joshua Roy

Le Phoenix de Sherbrooke s'est incliné cette semaine face aux Mooseheads de Halifax en demi-finale du Trophée Gilles-Courteau.. Par contre, Joshua Roy aura eu droit à deux prix individuels. On a d'abord annoncé avoir fait de lui la Personnalité de l'année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Il y a d'abord le Trophée Paul-Dumont. Des joueurs aux carrières marquantes dans le hockey professionnel ont eu l'honneur de recevoir ce prix, notamment Simon Gagné, Mike Ribeiro, Sidney Crosby, Kris Letang, Jonathan Huberdeau et plusieurs autres. Le dernier Beauceron a avoir eu cette nomination est un certain Thomas Chabot, aujourd'hui défenseur étoile des Sénateurs d'Ottawa.

Ce prix est accompagné d'un second, qui se concentre davantage sur l'aspect hockey. Joshua Roy est aussi le titulaire du Trophée Michel-Brière, remis au joueur le plus utile à son équipe. C'est là un honneur que les légendes Mario Lemieux, Denis Savard et Sidney Crosby ont également vu leur nom y être associé.

La saison prochaine, Roy va rejoindre les rangs professionnels, lui qui a déjà signé un contrat de trois saisons avec le Tricolore. S'il ne perce pas la formation bleu-blanc-rouge, le Rocket de Laval sera vraisemblablement sa destination.

Des trophées représentatifs d'une saison marquante

Le Phoenix de Sherbrooke s'est incliné cette semaine face aux Mooseheads de Halifax en demi-finale du Trophée Gilles-Courteau. Malgré une production marquante de 24 points en 14 matchs, l'attaquant étoile Joshua Roy n'a pu mener son club à la gloire.

Natif de Saint-Georges, le choix de cinquième ronde des Canadiens de Montréal a connu une nette progression cette année. S'agissant de sa dernière campagne dans les rangs juniors, Roy aura réalisé des exploits considérables.

On peut notamment souligner sa saison offensive fracassante de 99 points en 55 matchs. Il n'a pu battre son précédent record de 119 points en 66 joutes, étant donné qu'il a participé au Championnat du monde Junior dans l'uniforme canadien.

Avec la formation des moins de 20 ans, il a terminé au deuxième rang des pointeurs du tournoi. La jeune sensation Connor Bedard est seule à avoir réussi mieux que ses 11 points en 7 rencontres, dans le cadre du tournoi.