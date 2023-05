Pascal Auger invite les randonneurs en Chaudière-Appalaches

Accompagnée par le randonneur expérimenté, Pascal Auger, une quinzaine de marcheurs partiront du 13 au 21 mai, à l'assaut du tronçon « Monts-et-vallées » du Chemin du Québec. Après un départ de Tring-Jonction, les randonneurs traverseront près de 150 km à travers la région Chaudière-Appalaches.

Le tronçon « Monts-et-vallées » est une partie de la randonnée Chemin du Québec, qui s'étale sur près de 1 200 km de Montréal au phare de Cap Gaspé. « Cette partie est proposée aux randonneurs intermédiaires, car on peut trouver des dénivelés importants et marcher jusqu'à 28-30 km par jour, » a confié Pascal Auger à EnBeauce.com.

Avec près de 150 km marchés sur neuf jours, ce tronçon profite de paysage unique. « Les marcheurs pourront découvrir le Massif du Sud et les autres vallées. C'est la partie la plus haute du Chemin du Québec où l'on peut découvrir les érablières et les villages historiques, » a détaillé l'encadrant de la randonnée.

Une randonnée pour se ressourcer

« Au départ, j'ai débuté la randonnée car cela favorisait le décrochage et l'introspection. Aujourd'hui, j'ai envie d'offrir tout ça aux personnes que j'accompagne, » a expliqué Pascal Auger.

Doté d'une forte expérience dans le milieu de la marche, Pascal Auger a réalisé plusieurs fois l'intégralité du sentier au Québec. « Mon retour du sentier de Compostelle en Europe a été un tournant dans ma vie. Aujourd'hui, la marche est devenue mon quotidien et mon but est d'accompagner les gens dans leurs rêves de marcher et se reconnecter à eux-mêmes, » a complété le Québécois.

Une invitée particulière

Pour ce nouveau rendez-vous, une invitée un peu spéciale se joindra au groupe de randonneur. « Nous allons être accompagnés de Maureen Vachon, une femme inspirante atteinte du cancer de stade IV. Elle a choisi de faire le Chemin du Québec en aller-retour, car c'était son rêve. Elle fera donc ces quelques jours à nos côtés, pour continuer ensuite sa route jusqu'au Cap Gaspé, » a conclu Pascal Auger.

Les personnes intéressées peuvent se rapprocher du site internet du Chemin de Québec pour plus d'information. Le départ est prévu le 14 mai, avec la première étape de Tring-Jonction à Vallée-Jonction.