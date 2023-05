Les pilotes Raphaël Lessard et Chloé Grondin à l'honneur à l'Autodrome Chaudière

Les Beaucerons Raphaël Lessard et Chloé Grondin ont remporté des honneurs d'envergure, dans le cadre de l'événement annuel de l'Autodrome Chaudière, cette fin de semaine à Vallée-Jonction.

Les courses se sont jouées à tour de rôle pour laisser place à des finales hautes en compétition.

En levée de rideau, ce sont plus de 75 pilotes qui s’étaient donné rendez-vous dans les diverses catégories pour le lancement de nos activités stock car de la saison 2023. En plus des divisions Nascar de l’Autodrome Chaudière, c’était également le lancement de la saison ACT LMS Québec. Dame nature aura tenté de venir jouer les trouble-fête dès le début des finales avec des averses dispersées mais l’ensemble des finales auront finalement pu avoir lieu! Les maniaques des courses sont demeurés dans les estrades, coûte que coûte, afin de regarder leur pilote performer.

D'abord, la finale ACT LMS Québec XPN World, qui s’est déroulée dans un court laps de temps avec peu de drapeau jaune. Les 2 voitures Larue pilotées par Raphaël Lessard no.48 et Larue no.55 étaient ajustées parfaitement et soudées à la piste. Notons la remontée toute en patience de Louis-Philippe Lauzier no.72, propulsé par Rousseau Métal et Festidrag, qui est parti de la 17e position et qui a terminé en 6e place. La compétition a été chaudement disputée entre la 3e et 7e position tout au long de l’épreuve. L’expérience des pilotes en piste en est certainement pour quelque chose. Au final, c’est Raphaël Lessard, natif de Saint-Joseph-de-Beauce, qui monte sur la plus haute marche du podium, suivi de son coéquipier, William Larue no.55 et de Mathieu Kingsbury no.9. Le top 5 est complété par Jeff Côté no. 51 et d’Alexendre Fireball Tardif no.21.

Ensuite, Chloé Grondin de Saint-Georges a offert au public de Vallée-Jonction un autre titre. C'est dans le cadre du Nascar Sport Compact Sénior Les Entreprises Daniel Carré que la jeune pilote de 16 ans a pris sa place.

Les 13 pilotes les plus expérimentés de leur catégorie, ont offert une chaude rivalité. Dale Darveau no.30, propulsé par Garage Auto HLR Ltée et EML mécanique, semblait bien installé en première position mais son moteur lui a fait faux bond à 3 tours de la fin et il a dû concéder sa position au profit de Chloé Grondin no.32, elle qui a usé de patience. Malheureusement, ceux qui ont l’habitude de nous offrir une solide performance, Eric Desponts no.151 et Eric Thibault no.3 ont été victimes d’un accrochage qui a rudement compromis leur chance d’accéder au podium. C’est donc Grondin no.32 chapeauté par Festidrag et Gestion Roy Electrique, qui accède à la plus haute marche du podium, suivi de Jean-Christophe Bolduc no. 141 et de Bobby Bureau no.28. Le top 5 est clôturé par Matthew Lambert no.54 et d’Éric Desponts no.151.