Étienne Morin nommé entraîneur-chef adjoint

L’organisation des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a annoncé ce matin, par voie de communiqué de presse, la nomination d'Étienne Morin à titre d'adjoint à l’entraîneur-chef de l’équipe de football.

Lui-même un ancien Condors, il détient une grande expérience sur le terrain en plus d’avoir une bonne connaissance de la culture du football en Beauce. Détenteur d’un baccalauréat en Étude des sports, concentration en Administration des affaires, il a occupé de nombreux postes au sein d’équipes de football. Jusqu’à tout récemment, il était coordonnateur offensif pour les Filons du Cégep de Thetford. Il a également occupé le poste de coordonnateur défensif, entraîneur de position (secondeur) et recruteur pour l’équipe de Thetford, entraîneur de position (porteur de ballon) pour l’Université Bishop’s et pour équipe Québec MU16 (receveur de passe et spécialiste des retours).

« Étienne revient au bercail avec une riche expérience ayant entraîné plusieurs équipes dans la province. Il connaît bien les subtilités et les défis du football collégial et sera assurément un atout précieux pour l’équipe », a souligné Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.

Son arrivée en poste est prévue très prochainement et une période de transition est planifiée avec son prédécesseur, Félix Tessier-Waddell.

En collaboration avec l’entraîneur-chef Marc Loranger, il agira également à titre de recruteur pour l’équipe des Condors afin d’attirer les meilleurs talents. « Grâce à sa connaissance de la région et son réseau professionnel, il sera certainement en mesure d’attirer les meilleurs joueurs et les aider à développer leur plein potentiel sportif », e dire M. Loranger.

Les joueurs de l’équipe auront l’occasion de rencontrer le nouvel adjoint à l’entraîneur-chef les 26, 27 et 28 mai lors du camp de printemps.