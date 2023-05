Un beau début de saison pour Canotage Beauce

La saison de l’équipe Canotage Beauce a officiellement débuté le 13 avril dernier suite au départ des glaces sur la rivière Chaudière. La première compétition est prévue le 10 juin prochain et l’équipe affiche déjà complet.

Canotage Beauce détient actuellement deux canots rabaska en fibre de carbone, permettant l’accueil d’un maximum de 22 rameurs lors de ses entraînements. Actuellement, ils dénombrent 24 membres inscrits (13 femmes et 11 hommes). Il y a entre 14 et 18 personnes lors des entraînements hebdomadaires de l’équipe.

Pour les compétitions à venir, l’équipe a 18 rameurs inscrits à l’ACRQ (Association de Canot Rabaska du Québec). Sur papier et en date d’aujourd’hui, c'est la plus grosse équipe de compétiteurs sur le circuit. Le club est également celui avec le plus grand nombre de femmes (10), ce qui peut s’avérer être un avantage significatif car la réglementation du circuit oblige la présence quatre canotières en tout temps lors des compétitions.

Un entraînement de 30 km sur le Lac-Mégantic

Le 21 mai, l’équipe a fait un entraînement « spécial » de près de 30 km sur le Lac Mégantic. Deux Rabaskas ont affronté le vent et les vagues lors d’une journée pluvieuse.

La popularité de l’équipe était constamment en croissance durant la saison 2022. L’équipe avait besoin d’un 2e Rabaska de compétition en prévision de l’année 2023, pour accueillir la hausse d’affluence des canotiers se présentant aux entraînements.

Un second Rabaska pour faire face à la popularité

Durant la saison morte, cette équipe de passionnée n’est pas restée les bras croisés. Le seul Rabaska de compétition nécessitait des réparations majeures à la suite d’un incident survenu à la Classique International de Canot Rabaska en Mauricie 2022. Par-dessus cet enjeu, l’équipe devait aussi évaluer ses options pour procéder à l’acquisition d’un deuxième Rabaska.

Canotage Beauce a réussi à combler ses deux besoins. Les réparations ont été effectuées sur notre principale embarcation et l’équipe a réussi à dénicher une « perle rare », qui a un très fort potentiel et qui n’est plus disponible dans les embarcations neuves actuellement fabriquées.

Cette nouvelle acquisition possède un moulage offrant certains avantages que d’autres rabaska n’ont pas sur le circuit de compétition de l’ACRQ. Pour l’année 2023, Canotage Beauce garde en ligne de mire la Classique Internationale de Canot Rabaska comme objectif principal à sa saison. Cette 90e édition aura lieu entre La Tuque et Trois-Rivières du 2 au 4 septembre.

Avec la collaboration de Christian Ruel, directeur de course pour Canotage Beauce