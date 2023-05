Le Super Gala de boxe: c'est ce soir

C'est ce soir qu'aura lieu le Super Gala de Boxe à Saint-Georges-de-Beauce. Il sera possible de voir évoluer les pugilistes au Centre Lacroix-Dutil. C'est d'ailleurs dès 20h que les duels vont s'amorcer sur place.

Un programme de plus de 14 combats amateurs de toutes catégories est prévu. À savoir que William Breton de la LNAH sera en action ainsi que plusieurs combattants locaux tel que : Cédrick Bégin, Dany Poirier, Dave Rodrigue, Jean-William Caron et Mikael Dupuis.

Les amateurs pourront profiter d’une ambiance festive et survoltée grâce aux jeux de lumières, aux effets spéciaux et à la musique d’ambiance offrant un spectacle pour tous et chacun.

Une première édition réussite ayant offert des affrontements spectaculaires pour un auditoire de plus de 2 000 personnes laisse prévoir pour sa 2e édition une soirée toujours intéressante.

Un bilan de la soirée pourra être dressé par la suite.