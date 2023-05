Une belle soirée de boxe à Saint-Georges

Ce vendredi soir avait lieu le Super Gala de boxe de Saint-Georges au Centre Sportif. Le public, venu en nombre, aura pu profiter d'un spectacle de qualité avec 14 beaux combats.

Les 2 000 spectateurs du Centre sportif ont assisté à du beau spectacle. En ouverture, ce sont les juniors du club de boxe Hubert Poulin qui se sont affrontés. Ryan Lapierre et Mickael Dupuis se sont ainsi facilement imposés.

Alexandre Pio et Jessy Landryse ont quant à eux perdu leurs combats contre Mikael Coté et Mandra Poulin, malgré une belle performance. Valérie Longchamps et Justine Tremblay ont proposé une démonstration de boxe féminine qui a su plaire aux spectateurs.

Les Beaucerons à l'honneur

Pour la suite de la soirée, les Beaucerons Mickael Boisvert, Dany Poirier, William Breton et Jean-William Caron ont tous réussi à remporter leur duel. Jean-William Caron a d'ailleurs remporté son combat avant la fin, après un arrêt préventif.

Dans un combat à très forte intensité face à Yann Trotier, Dave Rodrigue a pris le meilleur sur son adversaire pour remporter le duel. La soirée s'est conclue avec Cédrick Bégin qui combattait contre Cedrick Belony, un boxeur très expérimenté. C'est d'ailleurs ce qui a fait la différence et malgré une bonne résistance, le Beauceron n'a pu faire le poids.

Trois trophées ont aussi été remis au cours du gala. Jean-William Caron a reçu celui du meilleur combattant et les trophées du meilleur combat ont été remis à William Breton et Kamil Rubia.

Une nouvelle belle réussite pour le Super Gala de Saint-Georges. Pour les amateurs, le prochain gala se déroulera le 9 juin prochain à l'aréna de Saint-Éphrem.