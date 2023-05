Lancement d'un répertoire régional des équipements de plein air adaptés

Plus de 70 équipements de plein air adaptés aux personnes handicapées et à mobilité réduite seront accessibles cet été dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Un tout nouveau répertoire vient d’être lancé pour permettre d’accéder plus facilement au loisir.

Dans les derniers mois, près de 200 000 $ ont été investis dans les deux régions pour bonifier l’offre et créer un répertoire. Des planches à pagaie adaptées, des fauteuils d’accès à l’eau et tout terrain ainsi que des tapis de plage ont notamment été achetés. Plus de 45 équipements, prêtés gratuitement, s’ajoutent à ceux déjà présents sur le territoire.

Dans ces sommes, le Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce et Éco-Parc des Etchemins, de Lac-Etchemin, sont parmi les organismes qui sont partenaires du projet.

« Ce répertoire est le premier pas d’une grande marche vers l’accessibilité universelle. Ce beau projet qui contribuera à l’épanouissement des personnes en situation de handicap et amorce un vent de changement où les offres de services sont disponibles à tous, aussi uniques qu’ils soient », souligne le directeur général de l’Association régionale de loisir pour les personnes handicapées (ARLPH) de la Capitale-Nationale, Jacques Laberge.

Les équipements répertoriés sont répartis dans plus de 25 lieux sur le territoire. Neuf sites de plein air dans la Capitale-Nationale et cinq en Chaudière-Appalaches contribuent au projet en plus d’une douzaine d’organismes partenaires sur les deux rives qui offriront du prêt de matériel.

« Les loisirs sont une belle façon pour les personnes handicapées de se sentir comme tout le monde, de développer leurs capacités, mais surtout d’avoir du plaisir avec leur famille et leurs amis », partage la directrice générale de l’ARLPH de la Chaudière-Appalaches, Amélie Richard.

Le répertoire d’équipements adaptés est accessible en ligne. Il sera mis à jour deux fois par année à l’automne et au printemps.