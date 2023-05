Tour de Beauce: après trois ans d'absence les coureurs font leur retour

Après le passage de la pandémie qui a empêché la tenue de l'événement ces trois dernières années, le Tour de Beauce fait son retour du 14 au 18 juin. Pour l'occasion, le parcours a été renouvelé et comptera près de 673 km.

« Cette course est la plus importante course cycliste professionnelle par étapes en Amérique du Nord, a débuté Catherine Leblanc, présidente du conseil d'administration. Je tiens à souligner la résilience de l'organisation et je salue l'engagement de la permanence, des bénévoles et des administrateurs qui ont permis que l'événement se maintienne cette année. »

Pour cette nouvelle année, quatre maillots seront donnés aux coureurs à chaque étape. Le maillot jaune représentera la Ville de Saint-Georges et récompensera le meneur au cumulatif et le maillot blanc, pour la Ville de Québec sera pour leur meneur des sprints intermédiaires. Ensuite, le maillot à point Desjardins reviendra au meilleur grimpeur et le maillot rouge du Georgesville ira au meilleur jaune.

Un parcours complètement repensé

Avec ses 673 km, le nouveau parcours débutera à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges pour sa première étape. Cette dernière longera la rivière Chaudière en direction du secteur de Saint-Sévérin pour terminer au retour dans le secteur de Notre-Dame-des-Pins.

La seconde étape se disputera dans la Municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne qui est un des nouveaux partenaires. Dans le secteur des Etchemins, elle amènera les coureurs du côté du Massif du Sud et du village de Saint-Odilon.

L'étape 3 et certainement la plus impressionnante, est celle du secteur de Lac-Mégantic. Les coureurs parcourront 169 km pour finir avec l'ascension du Mont-Mégantic. « C'est l'étape reine du Tour de Beauce chaque année. Cette étape est la plus prisée, car c'est la plus spectaculaire », a ajouté Francis Rancourt, directeur général du Tour de Beauce.

Comme chaque année, l'étape 4 ira à Québec pour un parcours au coeur de la ville de 2 km réalisé à 35 reprises. Pour conclure, le Tour de Beauce fera son retour dans les rues de Saint-Georges pour les 122 derniers kilomètres. Le parcours reste le même que les années passées, mais le site de départ et d'arrivée est accueilli par Venture.

Un peloton qui réservera des surprises

Comme pour les organisateurs de l'événement, les équipes de cyclistes ont aussi ressenti l'effet de la pandémie. C'est pourquoi cette année, les équipes présentent auront tout à montrer, après cette longue pause. « On a été trois sans voir les coureurs donc on sait à quoi s'attendre, mais pas tant que cela. On n'a pas pu les suivre durant cette période et il y a beaucoup de nouveaux que l'on va découvrir, » a complété Francis Rancourt.

Les coureurs présents lors de cette nouvelle édition viennent de partout dans le monde. Une dizaine d'équipes canadiennes seront de la partie, ainsi que deux des États-Unis. L'Europe sera aussi représentée avec une équipe française, une allemande et une hollandaise.

Pour avoir plus de précisions sur les parcours, les horaires et les étapes, il est possible de se rapprocher di site internet de l'événement.