Autodrome Chaudière: trois courses au programme cette fin de semaine

Trois courses se tiendront ce samedi 10 juin, à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Les amateurs de courses automobiles pourront profiter de la Nascar Pinty's, Sportsman et Nascar Truck.

L'ouverture des estrades se fera dès 9 h 30 et les visiteurs pourront profiter des premières pratiques de Nascar Truck et Sportsman Unitool dès 10 h. Les qualifications du Nascar Truck sont prévues à 12 h 40 suivi de la semi-finale Sportsman Unitool à 13 h 40.

La finale du la course Nascar Truck débutera à 14 h 30 et celle de Sportsman Unitool à 19 h. La BUD Light 300 sera lancée à 17 h 30. La Série Nascar Pinty'a ouvrira ses puits pour les visites entre les périodes de déplacement des voitures en piste pour aller les visiter. De 9 h 30 et 11 h et de 12 h 30 a 15 h 45. L'accès au puits sera interdit pendant les heures suivantes : De 11 h à 12 h 30, de 16 h à 19 h 30. Il sera possible de visiter les puits Sportsman Unitool et Nascar Truck qui seront situés au 2ª niveau et derrière les courses 3 et 4 en tout temps.