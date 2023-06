Philippe Poulin remporte une médaille d'or au Marathon international d'Ottawa

Après le passage de la pandémie qui a empêché la tenue de l'événement ces trois dernières années, le Tour de Beauce fait son retour du 14 au 18 juin. Pour l'occasion, le parcours a été renouvelé et comptera près de 673 km. « Cette course est la plus importante course cycliste professionnelle par étapes en Amérique du Nord, a débuté Catherine ...