Beauceville: le premier « 4 à 8 festifs » se tiendra le 9 juin

Le Service des loisirs de la Ville de Beauceville a lancé l'invitation pour son premier « 4 à 8 festifs », ce vendredi 9 juin. Ces événements sont de nouvelles activités qui auront lieu sur la terrasse extérieure de l’aréna EJM René-Bernard.

Le « 4 à 8 » est un rendez-vous festif avec dégustation, animation musicale, rencontres de chefs, expositions et bien plus. C'est ce projet qui a pu voir le jour grâce à l'entente culturelle provenant du fond culturel de la MRC Beauce-Centre en collaboration avec le Gouvernement du Québec et la Ville de Beauceville.

De plus, la terrasse longeant la piste cyclable sera décorée avec des œuvres de jeunes talents de l’École Jésus-Marie. Le premier 4 à 8 festif, qui aura lieu le 9 juin prochain avec le chef de la relève William Poulin qui offrira son spécial burger-frites et l’animation musicale sera assurée par Sophie Poulin.

Le 14 juillet, ce sera un « 4 à 8 festif du monde » avec la participation du Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce Nord, de personnes immigrantes de Beauceville et des chefs et musique du monde. Le 18 août, le 4 à 8 festif fait place à la cheffe Rachel Duquette avec le Hot-Dog Européen, le tout avec l’animation musicale de Gab Beauséjour. Si la température n’est pas clémente à l’extérieur, l’activité aura lieu dans l’aire intérieure du resto.