La Polyvalente Bélanger a couronné ses champions sportifs

La Polyvalente Bélanger tenait son gala sportif mercredi dernier afin de souligner l’excellence de ses élèves athlètes et de ses équipes sportives.

Chaque équipe était invitée sur la scène afin de souligner ses performances de la saison.

Au premier cycle, les mentions d'athlète de meilleur esprit sportif, athlète s'étant le plus amélioré et joueur le plus utile ont été remis à Livia Lacasse et Alexis Gilbert.

Au deuxième cycle, les gagnants pour ces titres ont été Béatrice Lamontagne et Charles Maheux. Adam Lachance, président d'honneur de la soirée, a pu remettre de ses mains les prix aux étudiants de son ancienne polyvalente.

Le groupe parascolaire de Saint-Martin a connu une année sportive assez intéressante, avec de nombreuses bannières remportées.

La tradition sportive à la Polyvalente Bélanger s’est poursuivie lors de la saison 2022-2023 avec plus de 250 élèves dénombrés à travers les disciplines offertes à l’école.

Le retour d'une vedette de football à Saint-Martin

En tant que président d'honneur, le footballeur bien connu dans la région Adam Lachance était présent.

Aujourd'hui joueur étoile de la formation de football des Carabins de l'Université de Montréal, Lachance avait eu beaucoup de succès dans l'uniforme des Patriotes.

Le colosse beauceron de 6 pieds 4 pouces et 390 livres a également vu sa photo apparaître sur le mur des célébrités sportives de l'école.

Plus d’une personne sur trois pratique un sport à cette polyvalente. Tout près de 650 convives ont assisté à cette cérémonie sportive dans le gymnase de l'établissement.