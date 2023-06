Onze podiums en finale régionale de natation

La Finale régionale de natation de Québec et Chaudière-Appalaches à Charlesbourg était la fin de semaine dernière. Les nageurs du Club de Natation régional de Beauce (CNRB) y étaient présents au nombre de 13.

Alors que certains y disputaient une dernière compétition de la saison, le groupe a dressé un bilan totalisant 11 podiums pour cet événement sportif.

Chez les garçons, Théo Gaudet a remporté l’or à deux reprises en plus de terminer second et troisième dans deux autres épreuves. Loïc Lessard a, quant à lui, touché l’or et l’argent à une occasion et le bronze par deux fois.

Du côté féminin, Julia Dulac, Maude Tanguay, Gabriela Tremblay-Flores, Simone Dutil et Mairilie Rodrigue sont montées sur le podium. Elles se sont principalement distinguées en arrivant à la seconde place aux deux relais où le CNRB était de la partie.

Tous les membre du club présents ont profité de cette dernière sortie de la campagne pour améliorer leurs meilleurs temps inscrits dans la presque totalité des épreuves auxquels ils ont participé.

Pour l'organisation du CNRB, il reste encore une compétition pour la saison 2022-2023. C’est la fin de semaine prochaine qu'elle se conclura, lorsque les nageurs du groupe performance participeront à la Coupe régionale à Saint-Augustin-de-Desmaures.