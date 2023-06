Canotage Beauce s'offre une seconde place sur le Lac de Waterloo

Ce samedi 10 juin, avait lieu la toute première course de canot Rabaska chapeauté par l’association de canot Rabaska du Québec (ACRQ). La course se déroulait sur le Lac de Waterloo.

L’équipe locale, responsable de la tenue de l’événement, est réputée pour offrir une course enlevante, composé de nombreux virages serrés et nécessitant d’excellente habilités techniques chez les rameurs. Cette course mettait en vedette les sept plus grosses équipes du circuit de l'ACRQ.

Canotage Beauce s'est présenté avec un alignement complet de 15 rameurs et remplaçants (six hommes et neuf femmes), la seule équipe à avoir utilisé le maximum de rameurs autorisés. Le Drakkar de Beauce, s'est présenté avec 12 compétiteurs.

Faire briller les nouvelles recrues

L'un des objectifs de cette première course était d'initier les recrues qui ne possédaient pas encore d'expérience en compétition. Pour Christian Ruel, directeur de course chez Canotage Beauce, il était important de mettre rapidement dans l'action trois de ses nouvelles recrues.

Cet objectif a été accompli avec brio par trois rameuses. Deux de celles-ci ont participé aux départs de la course tandis qu'une recrue âgée de seulement 14 ans à parcouru les 11 derniers kilomètres à bord de leur embarcation.

Un deuxième objectif visait à tester l'endurance de trois autres canotiers masculins, qui ont réalisé la course du début jusqu'à la fin. La compétition permettait d'avoir jusqu'à cinq hommes simultanément dans l'embarcation. Canotage Beauce est principalement composé de femmes cette année alors les hommes sont appelés à ramer plus longtemps.

Une belle saison en perspective

Il est difficile de prédire le résultat lors d'une première course estivale. Canotage Beauce était habitué aux 2e position en 2022 (trois 2e place en autant de course) mais toutes les équipes changent entre les saisons et tout est à recommencer à chaque année.

Cette première course vient confirmer de fortes rivalités à venir et un très haut niveau de compétition pour 2023. Les résultats sont très serrés et la vitesse des embarcations impressionnante.

Canotage Beauce fera sa prochaine course le 15 juillet à Saint-Georges.

Avec la collaboration de Christian Ruel, directeur de course chez Canotage Beauce