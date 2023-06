Natation régionale: 19 médailles pour clore la saison

À leur dernière présence en compétition pour la saison, les nageurs et nageuses du Club de Natation Régional de Beauce ont remporté 19 médailles.

Qui plus est, ils étaient présents en finale à quarante-neuf reprises. Ils ont aussi réussi à améliorer leurs meilleurs temps inscrits à presque toutes les courses auxquelles ils ont participé.

Chez les garçons, Émile Bergeron a touché l’or au 50 mètres papillon alors que son frère Hubert Bergeron faisait de même au 100 mètres libre. Ceux-ci se sont, de plus, mérité une place sur le podium à trois et cinq reprises respectivement. Maxim Frenette (2 argents) et Émile Soulières (2 bronzes) ont eux aussi eu droit aux places d’honneur.

Du côté féminin, Évelyne Lacasse, à sa dernière présence avec le C.N.R.B., a ramené en Beauce deux médailles d’argent (200mètres dos et1500 mètres libre) et une médaille de bronze (400 mètres libre). Maude Frenette, troisième au 50 mètres brasse et Ophélie Sirois, première au 100 mètres papillon, se sont aussi démarquées.

Cette dernière sortie de la saison a permis aux 16 membres du groupe performance du C.N.R.B. présents d’améliorer 70 records personnels et d’affronter une dernière fois cette saison les huit clubs les plus importants de la région.

Si la saison est terminée pour la plupart de membres du C.N.R.B., quelques-uns continueront cependant à s’entrainer pour quelques compétitions pour lesquelles ils se sont qualifiés ce printemps. Tous ces jeunes sont fébriles pour la prochaine saison et espèrent enfin profiter d’un véritable bassin d’entraînement.