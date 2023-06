Le golf et les jeunes: lancement d'une campagne de levée de fonds

Dans le but de rendre le golf accessible aux jeunes, le Club de golf Sainte-Marie vient de lancer une toute première levée de fonds au profit de l’Académie de golf Langevin.

Ainsi, Mon golf, notre jeunesse! s'articule autour de la vente de 350 billets, au coût de 100 $ chacun, dans le but d’amasser 35 000 $. Les détenteurs de billets courront la chance de remporter divers prix totalisant 7 200 $ grâce à plusieurs partenaires qui se sont associés à cette cause.

De plus, chaque détenteur pourra jouer gratuitement une ronde de golf de 18 trous au club mariverain. C'est à ce même endroit qu'aura lieu le tirage le jeudi 17 août à 18 h 30.

« L’objectif est de faire découvrir le golf aux jeunes. Pour y arriver, il faut entre autres, rendre le golf plus abordable pour les parents. Le Club de Golf Sainte-Marie est sensible à ces contraintes financières. D’ailleurs, nous offrons une tarification très abordable et un excellent encadrement pour les jeunes », de mentionner son président, Daniel Drouin.

« L’enseignement en général et l’encadrement des jeunes en particulier font partie des passions qui m’animent dans le domaine du golf. La création d’une académie dotée d’équipements et d’installations favorisant et encourageant l’apprentissage nous permettra d’accroître l’intérêt des jeunes golfeurs et golfeuses vis-à-vis notre sport », d’ajouter Renaud Langevin, professionnel en titre.

Les billets seront en vente directement au Club de golf Sainte-Marie et auprès de nombreux bénévoles.