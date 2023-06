Les torrents 13UB2 de Beauce-Nord triomphent à Beauport

L'équipe de baseball des torrents 13UB2 de Beauce-Nord a triomphé au Tournoi Provincial Pee-Wee de Baseball qui se tenait du 20 au 25 juin à Beauport.

Performance sans faute pour l’équipe accusant que des victoires pour se rendre jusqu’en finale et gagner la coupe contre les Ambassadeurs 3 de Lévis au compte de 11-1.

Chaque membre de l’équipe a contribué à leur façon pour mener leur équipe au grand honneur. L’équipe s’est démarquée pas seulement pour ses victoires, mais pour son positivisme et son fort esprit d’équipe. Mention spéciale aux entraîneurs, Michael Gingras, Kevin Gignac, Carl Nolet et Vincent Gagné, car ils sont toujours présents pour aider les jeunes à se dépasser, pour leur donner confiance en eux et pour les inspirer.

Fiche : 5 victoires, 0 défaite.

1er match le mercredi 21 juin 2023

Contre les Braves Haute St-Charles

Victoire : 8-3.

Joueur du match Billy Lévesque

2e match vendredi 23 juin 2023

Contre les Artilleurs 2 de Lévis Centre

Victoire 16-12.

Joueur du match : Joël Tanguay

3e match samedi 24 juin 2023

Contre les Bombardiers 3 de Val-Bélair

Victoire : 10-7

Joueur du match : Elliot Fortin

4e match samedi 24 juin 2023

Expos de Beauport

Victoire 15-2

Joueur du match : William Gagné

Finale 25 juin 2023

Contre les Ambassadeurs 1

Victoire 11-1.

Joueur du match Billy Lévesque

Sur la photo:

1er rangée de gauche à droite : Elliot Fortin, Félix Gingras, Nathan Gignac, Ludovic Drouin, Nathan Nolet,

2e rangée : Samuel Coulombe, Joël Tanguay, Francis Croteau, Billy Lévesque, William Gagné

3e rangée : Kevin Gignac (coach), Carl Nolet (Coach), Jayke Rhéaume, Vincent Gagné (coach) et Michael Gingras (coach).