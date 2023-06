Des Beaucerons au départ de la course « Steve Lesage 150 »

L'Autodrome Montmagny accueillera la série Sportsman Unitool pour le Steve Lesage 150 le 1 juillet prochain. Pour l'occasion, les Beaucerons Sylvain Labbé et Dominic Jacques seront au départ.

La course Steve Lesage 150 est l'une des courses les plus prestigieuses de la saison. Les pilotes Sportsmans Unitool auront 150 tours sur le drapeau vert avec un arrêt au 95e tour, leur permettant d’ajuster leur voiture et de revenir en piste pour l’étape finale.

Il est important de souligner que cette course rend hommage à un pilote décédé qui a marqué la série par ses résultats. Steve Lesage était un pilote compétitif et persévérant qui possédait une détermination sans fin.

Trois pilotes actifs dans la série ont déjà remporté cette épreuve : Louis-Philippe Labrecque #22 de St-Damien de Buckland, l’année dernière, Sylvain Labbé #40 de Saint-Joseph-de-Beauce en 2021 et Dominic Jacques #67 de Vallée- Jonction en 2019.

Une course aussi chez les plus jeunes

L'autodrome Montmagny accueillera aussi le Mini Sportsman. Pour les pilotes de cette catégorie, les deux divisions seront en piste pour une finale chacun.

Onze équipes de la division élite ont confirmé leur présence et 12 en développement.

Dans la division élite, c’est Ralph Lizotte #11 de St-Onésime qui est le meneur au championnat. Il est suivi de Nathan Fleury #21 de Saint-Appolinaire au 2e rang. Elliot Labbé-Pelletier #110 de Scott et Élikya Roy #077 de Saint-Damien-de-Buckland se partage la 3e position au classement général.

En développement, c’est maintenant Alexis Cliche #98 de Vallée-Jonction qui est meneur au championnat suivi de près par Thomas Pelletier-Jean #12 de Cap-St-Ignace à seulement 1 point d’écart. Au 3e rang, on retrouve Jérémie Boisclair #37 de Mirabel.