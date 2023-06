Séances de tennis gratuites à Sainte-Marie

Des séances de tennis gratuites, d’une durée moyenne de 2 h 30, seront offertes le mardi 4 juillet, de 9 h à 11 h 30, sur les terrains de la polyvalente Benoit-Vachon de Sainte-Marie-de-Beauce.

Cette activité s'inscrit dans la Tournée Sports Experts, présentée par la Banque Nationale, et est ouverte à tous les amateurs de ce jeu. Les séances permettront aux adeptes de tous âges et de tous les calibres de parfaire leur technique grâce aux judicieux conseils de deux entraîneurs certifiés par Tennis Québec.De plus, des jeux et des concours d’habiletés sont également au programme.

Tennis Québec mise sur cette tournée pour rejoindre le plus grand nombre d’adeptes possible et ainsi démocratiser le tennis en le rendant davantage accessible. La Tournée représente un événement où les débutants, experts, jeunes et moins jeunes se réunissent tous dans le même but : pratiquer le sport qu’ils adorent dans une ambiance de fête!

L'activité est rendue possible, notamment grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.