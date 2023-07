Cyclisme: du beau spectacle aux championnats canadien et québécois

L'ultime étape des championnats canadien et québécois de cyclisme, avaient lieu ce dimanche 2 juillet à Saint-Georges. Dans la catégorie élite, Victoria Dupont et Félix Hamel ont été les plus rapides.

Pour la dernière course de la journée, le coureur de la formation Team Ecoflo Chronos, Félix Hamel, a pris rapidement de l'avance pour filer en échappée solo.

Son coéquipier Jérôme Gauthier a décidé de s'échapper à son tour du groupe de tête pour venir aider son coéquipier. Les deux hommes ont pris les relais à tour de rôle pour finalement enregistrer un doublé pour leur équipe.

Au sprint pour la troisième place, c'est le coureur de Vélo Cartel Dérénik Beauregard qui a été le plus rapide à l'arrière des coureurs de la Team Ecoflo Chronos. Appartenant à la catégorie U23 hommes, ceux-ci ont donc ajouté deux médailles chacun à leur collection.

Chez les féminines, les trois femmes qui étaient favorites avant le départ se sont retrouvées dans l'échappée du jour. Julie Lacoursière, Victoria Dupontet Laury Milette ont roulé devant durant une bonne partie de la course.

Victoria Dupont a développé son sprint au bas de la côte de la 25e avenue pour finalement l'emporter face à Laury Milette et enregistrer une deuxième victoire en autant de jours.

Julie Lacoursière est grimpée sur la troisième marche du podium. Chez les U23, Jazmine Lavergne a terminé à la troisième place.

Les champions canadiens et champions québécois chez les maîtres

Chez les maîtres femmes, les quatre catégories étaient jumelées sur un seul départ. Josée Rossignol a offert une belle performance devançant ses adversaires et roulant en solo pendant près de la moitié de la cours. Celle-ci s'est mérité le titre chez les maîtres B femmes, alors que Pauline Diaz a remporté la victoire chez les maîtres A femmes.

Chez les maîtres C hommes, Éric Provost a répété son exploit de la veille remportant la victoire ne laissant aucune chance aux autres coureurs. Le porte-couleurs du Clan Knox a creusé l'écart tout au long de la course pour s'envoler vers une victoire en solo. Robert Wakefield et Miguel Sanchez ont terminé respectivement sur la deuxième et troisième marche du podium dans le cadre des Provinciaux.

Chez les maîtres D hommes, Sylvan Adams a remporté un troisième titre canadien et québécois en autant d'épreuves sur le week-end. Il a devancé Julien Rioux et Guy Marcotte.

Dans le départ suivant chez les maîtres B hommes, un groupe de dix coureurs a durci la course après quelques minutes pour écarter le plus grand nombre de prétendants au titre. Parmi les athlètes restants, c'est finalement Patrick Tremblay qui a eu le meilleur au sprint remportant les deux titres au passage. Il a devancé Hughes Joannis et David Giorsetto, eux qui se sont contentés de la deuxième et troisième places à l'arrivée.

Dans la course chez les maîtres A hommes, Samuel Blanchette a été le premier coureur à lancer une véritable attaque. Cette dernière lui a permis de creuser un écart considérable sur le groupe de chasseurs.

Son coéquipier Maxime Turcotte a accéléré pour distancer les autres coureurs et ainsi rattraper son coéquipier pour enregistrer le doublé pour leur équipe de Siboire-GFT. En quatrième place à l'arrivée, James Jacek-Côté s'en sort avec la médaille de bronze des Championnats québécois sur route élites 2023 dans sa catégorie.

Avec la collaboration de la Fédération québécoise de sports cyclistes