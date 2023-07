Le SKIF Beauce en réussite au séminaire de karaté de Verdun

L'École de Karaté Shotokan International (SKIF Beauce) était en séminaire à Verdun, les 3 et 4 juin dernier. Les deux instructeurs, Michel Morin et Roger Lafontaine en ont profité pour améliorer leur grade.

Dans ce séminaire de karaté, les six élèves du SKIF Beauce étaient confrontés à 4 h d'entraînement intensif par jour. Le but étant de réviser les techniques de base, katas avancées et l'application des enchaînements de rue (frappe, projection et fauchage).

Pour l'occasion, l'instructeur invité était Kancho Nobuaki Kanazawa, 8e dan. Ce dernier habite au Japon, et son père, Soke Hirokazu Kanazawa, 10e dan, est le fondateur du Shotokan Karate International Fédération (SKIF).

L'instructeur en chef du SKIF Beauce, Michel Morin, et son assistant-instructeur Roger Lafontaine, ont ainsi pu monter en grade. « Le dimanche, après la fin des cours, il y avait les examens de passage de grade. Pour mon examen de ceinture noire 6e Dan, je devais présenter un kata, » a ajouté Michel Morin.

« Par la suite, c’est l’instructeur en chef, Kancho Kanazawa qui décidait, à la suite de l’examen. J’ai exécuté 14 différentes techniques et positions dans l’ordre demandé. La concentration, la puissance et la solidité de la position étaient évaluées, de même que les différentes techniques de combat imposées, » a-t-il complété.

Pour l’examen de ceinture noire 2e dan, un kata était choisi par l’élève et un kata était imposé par l’instructeur en chef. Techniques de base déterminées et techniques de combat au choix de l’élève. Ainsi, Michel Morin est passé ceinture noire 6e Dan (Rokudan) et Roger Lafontaine, ceinture noire 2e Dan (Nidan).