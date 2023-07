Les bateaux-dragons de retour sur l'eau ce samedi

La célèbre course de bateaux-dragons sera de retour ce samedi 8 juillet sur la rivière Chaudière à Saint-Georges. Au total, 32 équipes sont engagées.

Le comité des Fêtes de Saint-Georges présentera la 12e édition de la Course de bateaux-dragons ce samedi dès 8 h 30. En tout, 32 équipes vont s’élancer à bord de leur embarcation sur le plan d’eau en amont du barrage gonflable afin de remporter la Coupe Pomerleau.

Les courses s’amorceront le matin et se poursuivront jusqu’aux finales qui se tiendront en après-midi. Il sera possible de venir encourager les rameurs et tambourineurs qui prendront part à cette course spectaculaire tout au long de la journée.

Les huit équipes finalistes seront déterminées par la moyenne des trois temps de course des formations. Les quatre meilleures moyennes se qualifieront pour la finale A et les quatre suivantes pour la finale B.

Voici la liste des équipes qui rameront cette année: