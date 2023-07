Soccer: belles performances des athlètes de l'Ascalon Saint-Georges

Lors de récents tournois, les joueurs et les joueuses du club de soccer Ascalon Saint-Georges ont démontré leur talent, leur détermination et leur esprit d'équipe, ce qui les a conduits à plusieurs titres.

Au tournoi de Victoriaville, qui s'est déroulé les 17 et 18 juin, les équipes masculines U12M #1 et U12M #2 ont brillé sur le terrain. L'équipe Ascalon #1 a remporté la médaille d'or, tandis que l'équipe Ascalon #2 a décroché la médaille d'argent. Ces deux équipes se sont retrouvées en finale, après un échauffement ensemble.

De plus, l'Ascalon a participé au tournoi de Charlesbourg qui a eu lieu les 1er et 2 juillet pour les garçons ainsi que les 8 et 9 juillet pour les filles. Chez les gars, les groupes U9M, U10M et U12M ont décroché des médailles d’or et d’argent dans leurs catégories respectives. Dans le volet féminin, l'équipe U12F a remporté la médaille d'or ainsi que l'équipe U14F, l'équipe U15F a mérité la médaille de bronze.

Dans son communiqué de presse, le club de soccer Ascalon Saint-Georges a tenu à féliciter tous ses joueurs et les joueuses pour leurs performances et leur engagement. « Ces résultats témoignent de leur travail acharné, de l'encadrement de nos entraîneurs dévoués et du soutien indéfectible des familles. »