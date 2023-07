Autodrome Chaudière: une journée de courses pour les enfants

L’Autodrome Chaudière organise une nouvelle journée de courses ce samedi 15 juillet, dont le programme débutera à 16 h 30.

Un peu plus tôt ce jour-là, dès 14 h 50, il y aura aussi la traditionnelle journée des enfants qui pourront participer à des activités et faire des tours de voitures.

ACT LMS Québec – Kennebec Dodge Chrysler 150

Les pilotes n’auront eu qu’un très court répit avant de renouer avec l’action. En effet, le programme de la semaine dernière a été remporté par le no.21 d’Alexendre Fireball Tardif à l’Autodrome Montmagny. Avec quatre vainqueurs différents en autant de courses, la lutte au championnat de la division reine du stock-car au Québec est à son plus fort en ce moment.

Après cette dernière course, c’est le no.48 de Raphaël Lessard qui aura su s’emparer de la tête du classement. Derrière lui, Jeff Côté dans la no.51 aura également su gagner deux positions au classement général pour atteindre le deuxième rang. Le top 5 est complété du no.55 de William Larue, du no.9 de Mathieu Kingsbury et de la no.91 de Patrick Laperle qui se pointe le nez pour une première fois dans le top 5 du classement cette saison.

Challenge Légendes Modifiées

Pour une deuxième fois consécutive, le Challenge Légendes Modifiées débarque à l’Autodrome Chaudière afin de poursuivre le championnat provincial qui compte une finale de 50 tours. Jusqu’à maintenant, ce sont 20 pilotes qui ont confirmé leur présence et qui animeront la piste avec leurs rapides petits bolides.

Rappelons que lors de leur dernière course c’est le no.64 de Jessy Lambert qui l’avait emporté en allant chercher une deuxième victoire consécutive. Derrière au championnat on retrouve les Juteau, Paquet et Boisclair qui feront tout en leur pouvoir afin de stopper cette séquence victorieuse et de rétrécir l’écart au classement!

Nascar Sport Compact Sénior – Les Entreprises Daniel Carré

Dans les catégories locales de l’Autodrome Chaudière, la course du weekend sera la quatrième et marquera déjà la moitié du championnat. Les pilotes Nascar Sport Compact Sénior se disputeront une finale de 30 tours.

Au sommet du classement, on retrouve actuellement la no.32 de Chloé Grondin. Avec 3 vainqueurs différents en autant de programmes, ses plus proches poursuivants n’ont toutefois pas dit leur dernier mot. Derrière elle, on retrouve le no.54 de Matthew Lambert et le no.51 d’Éric Desponts à moins de 10 points d’écart. Le top 5 est quant à lui complété du no.141 de Jean-Christophe Bolduc et du no.30 de Dale Darveau.

Nascar Vintage – Excavation A.D. Roy

Les enfants présents dans l’assistance resteront certainement imprégnés de ces magnifiques voitures sur l’ovale de Vallée-Jonction. Un total de 14 pilotes ont confirmé leur présence, jusqu’à maintenant, pour la course de la fin de semaine. Dans un championnat très serré jusqu’ici, qui aura également couronné trois pilotes différents lors des trois premières épreuves, tous auront les yeux rivés sur la première position de cette finale de 50 tours.

Claude Jean dans le no.10ME trône en ce moment au sommet du classement. Claude Goupil dans la no.71 ne lui concède que 5 points d’avance pour l’instant. François Becksted dans la no.8 est pour sa part à 10 points de la tête. Le top 5 est complété par Patrick Verner dans la no.B45 et Éric Laliberté dans la no.47 tous deux à 21 points de la tête.

Nascar Sport Compact Développement – Desbiens Fer et Métaux

Finalement ce sont 19 pilotes qui ont répondu à l’appel jusqu’à maintenant en vue du programme du 15 juillet 2023.

Lors de la dernière course, Anthony Guérard dans la no.10 avait réussi à mettre fin à la séquence victorieuse de Maude Sylvain dans la no.12 pour ainsi s’emparer de la tête du classement. Derrière eux on retrouve le no.95 de Clovis Poulin, le no.38 de Jacob Laliberté ainsi que le no.84 de Samuel Langlois qui feront tout en leur pouvoir afin d’aller chercher les grands honneurs d’une finale de 30 tours.