Une course de 150 tours sans arrêt obligatoire à l’Autodrome Chaudière

Le pilote de course de Vallée-Jonction, Dominic Jacques, a terminé au troisième rang dans la plus récente compétition de la Série Sportsman Unitool. L'événement avait lieu ce samedi 8 juillet à l'Autodrome de Montmagny. Le Beauceron a conclu les 100 tours sur la dernière marche du podium, après Sébastien Bouchard et Frédérick Ladouceur. Le ...