Un camp technique de natation en août

Plusieurs centaines de participants, venant des quatre coins du Québec, sont attendus pour la présentation du 3e Triathlon Abénakis qui se tiendra demain à Sainte-Aurélie. Trois catégories d'épreuves sont au programme soit le Triathlon Sprint individuel (750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course), le Triathlon Sprint équipe et le ...