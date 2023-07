Inauguration des terrains de tennis et de pickleball

C’est en présence de membres du conseil municipal et de quelques invités que le maire de Frampton, Jean Audet, a procédé jeudi à l’inauguration d’un terrain de tennis et de deux terrains de pickleball sur le site des loisirs de la municipalité.

Les installations ont demandé un investissement total de près de 115 000 $ dont 50 000 $ proviennent du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 11 700 $ du Fonds région et ruralité alors que Desjardins a contribué pour un montant de 10 000 $.

Selon le maire, Frampton rejoint ainsi de nombreuses municipalités du Québec qui ont investi et continuent d’investir dans le pickleball, sport qui connaît une croissance phénoménale depuis quelques années partout en Amérique du Nord. La discipline compte maintenant plus de 9 000 joueurs, membres de la Fédération québécoise, et sa croissance ne fait que continuer car c'est un sport peu dispendieux qui s’adresse à tous les membres de la famille.

Pour les résidents de Frampton, l'accès aux terrains se fait par un abonnement saisonnier du 15 mai au 15 octobre au coût de 20 $ par personne (30 $ pour les non-résidents). Seuls les abonnés auront accès aux terrains soit pour y jouer du tennis ou du pickleball. Une plage horaire fixe a été établie pour la saison ainsi que des possibilités de réservation pendant la journée.