Jeux du Québec: Chaudière-Appalaches récolte neuf médailles 

Les projecteurs étaient braqués sur les 111 athlètes du bloc 1 de Chaudière-Appalaches qui ont pris part aux premières compétitions des Jeux du Québec hier.

Les efforts déployés par ces derniers temps ont porté fruit puisque la délégation termine cette journée avec un total de neuf médailles, dont plusieurs qui ont été remportées avec des Beaucerons.

Athlétisme

Il y avait du mouvement aujourd’hui au site d’athlétisme où plusieurs de nos athlètes ont compétitionné.

Stéphanie Dubois-Lemieux, de Saint-Georges, a terminé au 7e rang au 400 m.

Basketball

L'équipe de basketball féminin a joué sa première partie de la journée contre l’Abitibi Témiscamingue. Danyka Lacroix de la MRC Beauce-Sartigan et ses coéquipières sont sorties victorieuses avec un total de 43 points à 32 points. Elles ont ensuite affronté l’équipe de la Capitale-Nationale, une partie qui a assurément travaillé leur persévérance et leur mental. Le tout s’est conclu 84-4.

Les filles poursuivent leur tournoi ce dimanche matin à 10 h à l’école Paul-Hubert contre l’Outaouais.

L’équipe masculine, qui compte parmi ses joueurs Antoine Zapata et Derek Normand de la MRC Nouvelle-Beauce, affrontait la région haute pour sa première partie de cette Finale. L’Est-du-Québec l’a emporté avec une marque de 64 points contre 34 points. Les garçons auront l’occasion de fouler à nouveau le terrain aujourd'hui du cégep de Rimouski à 18 h contre la Côte-Nord.

Volleyball de plage

Les équipes féminine et masculine de volleyball de plage ont brillé ce samedi au Parc Beauséjour en remportant chacune leurs trois parties de la journée.

Audrey-Ann Lacasse, de Lévis, et Maude Gagné, de Saint-Joseph-de-Beauce ont battu le Saguenay–Lac-Saint-Jean (2- 0), le Lac-Saint-Louis (2-0), le Sud-Ouest (3-1) ainsi que Laval (3-1) tandis qu’Andy Poulin et Julien Grenier-Bernard, tout deux de Saint-Georges, sont sortis victorieux de leurs affrontements contre la Mauricie (2-0), l’Estrie (2-0) et la Côte-Nord (2-0).

Cela leur permet de se classer respectivement au premier rang de leur section. Les quatre athlètes sont en action aujourd'hui toute la journée au Parc Beauséjour et au centre communautaire Sacré-Cœur.