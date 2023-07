Où se promener avec son chien en Chaudière-Appalaches ?

En été, il peut parfois être difficile de savoir où amener son chien en balade. EnBeauce.com vous donne 10 idées de promenade en pleine nature en Chaudière-Appalaches.

La région Chaudière-Appalaches est très connue pour ses parcs naturels et ses paysages sauvages. Voici une liste de 10 parcs où il est permis d'emmener son chien.

Le parc des 7 chutes - Saint-Georges

Le Parc des 7 chutes est un endroit unique en Beauce. Il est possible de partir avec son pitou pour y faire la randonnée menant à une passerelle. Cette dernière traverse la dernière chute de la rivière Pozer. L'endroit offre de très beaux paysages.

Le Parc des Appalaches - Sainte-Lucie-de-Beauregard

Le Parc des Appalaches est l'un des seuls parcs au Québec a accepté les chiens. Il est possible de profiter des 120 km de sentiers pédestres et des différentes rivières. Le territoire a également des chutes avec celles du ruisseau des Cèdres et de la rivière Devost. Les vues au sommet du mont Sugar Loaf et de la montagne Grande Coulée sauront aussi surprendre les plus aventuriers.

Parc Régional du Massif du Sud - Saint-Philémon

Le Parc Régional du Massif du Sud est l'un des rares à tolérer la présence de nos amis à quatre pattes. La seule condition est de les garder en laisse en tout temps afin de respecter les autres usagers et animaux sauvages. Le Parc propose 4 sommets, 2 vallées et des rivières cristallines. Un endroit tout indiqué si l'on souhaite se ressourcer en pleine nature.

Réserve naturelle Jean-Paul Riopelle - Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues

Une autre réserve naturelle où les chiens tenus en laisse sont acceptés. La Réserve naturelle Jean-Paul Riopelle est une érablière tricentenaire. Elle abrite une flore unique et propose un réseau de sentier pédestre de plus de 3 km. Elle sert aussi de refuge à une grande diversité d'oiseau.

Domaine du Radar - Saint-Sylvestre

Les chiens (et les maîtres) les plus sportifs pourront faire un tour sur le mont Sainte-Marguerite. Les cinq sentiers du plus haut sommet de Lotbinière proposent de magnifiques paysages sur plusieurs kilomètres en pleine forêt. Le sommet offre, quant à lui, la plus belle vue panoramique du coin.

Parc des Chutes-de-la-Chaudière - Lévis

Les 4,5 km de sentiers du Parc des Chutes-de-la-Chaudière sont ouvertes aux chiens en laisse. Sur le chemin, il sera possible de contempler les paysages avec des chutes impressionnantes. L'endroit propose également des aires de jeux et de pique-nique.

Parc des Rapides du Diable - Beauceville

Les 400 m de sentiers pédestres offrent une petite balade très sympathique aux visiteurs accompagnés de leurs chiens. Des aires de repos et de pique-nique sont également disponibles, offrant ainsi de belles vues sur la rivière Chaudière et les Rapides du Diable.

Parc des Chutes d'Armagh - Armagh

Les sentiers pédestres des chutes d'Armagh s'étalent sur près de 5 km et la présence des chiens est tolérée en laisse. Les décors changeront entre forêts et rivières. Une belle promenade rafraîchissante.

Parc National de Frontenac - Adstock

Le Parc National de Frontenac fait actuellement parti d'un projet pilote de la Sépaq afin de mesurer l'impact des chiens sur le milieu naturel. Il est donc pour le moment possible de s'y rendre avec son chien tenu en laisse. Dans ce lieu, les visiteurs pourront admirer le Grand Lac Saint-François (3e plus grand lac au Sud du Québec), les différents milieux humides et les forêts matures. Le parc est divisé en trois secteurs, Saint-Daniel, Sud et Sainte-Praxède. Le secteur Saint Daniel est le seul acceptant la présence des chiens.

Sentier de la Rivière du Chêne - Leclercville

Dans ce dernier lieu, un sentier de près de 16 km s'enfonce au coeur de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière. Les chiens sont admis en laisse dans le secteur. À noter que ces sentiers sont destinés aux randonneurs aguerris, ces derniers présentant des difficultés modéré à difficile.

Pour plus d'idées et d'informations, il est possible de se rendre directement sur le site internet de Tourisme Chaudière-Appalaches.