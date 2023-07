Jeux du Québec: les athlètes de Chaudière-Appalaches dans le bloc 2

Les 82 athlètes de la Chaudière-Appalaches ont débuté, ce mercredi 26 juillet, la première journée de compétition de ce deuxième bloc.

Médéric Fortin (Lévis), athlète en vélo de montagne, a ajouté la seule médaille au tableau de la région en se classant 2e à l’épreuve du cross-country circuit court. Il en est d’ailleurs à sa troisième médaille pour ces Jeux, ayant remporté deux médailles en cyclisme sur route au premier bloc de compétition.

Au baseball, les filles ont commencé en force leur tournoi en remportant la victoire face à nos voisines de la Capitale-Nationale. La partie s’est terminée avec une marque de 6 à 3. Elles ont ensuite disputé leur deuxième partie de la journée contre l’équipe de Rive-Sud. Malheureusement, la Rive-Sud est sortie gagnante de cet affrontement avec un pointage de 10-2. L’équipe de baseball féminin de la Chaudière-Appalaches se mesurera à celle de

Lanaudière ce jeudi.

Les golfeurs se sont déplacés au terrain du golf du Bic pour leur départ de deux balles, meilleures balles. Ils ont bravé le vent et le terrain accidenté pour la première fois de ces Jeux et leurs efforts leur ont valu de beaux résultats. Chez les filles, Marika Fournier (Lévis) et Victoria Roy (Québec) ont terminé au 11e rang. Chez les garçons, Loic Lacroix (Saint-Michel-de-Bellechasse) et Joseph Vachon (Saint-Georges) ont terminé au 8e rang. Thomas Robert (Lévis) et Matix St-Onge (Lévis) ont quant à eux terminé au 12e rang.

Les féminines au soccer affrontaient mercredi matin l’équipe de l’Outaouais. Elles ont bien dominé la partie, ce qui leur a valu la victoire avec la marque de 2-1. Ces dernières accèdent donc aux huit premières positions. Elles affronteront Les Laurentides demain. Les garçons étaient également en action ce matin, et ce, contre l’équipe de Richelieu-Yamaska. Malgré leurs efforts, ils se sont inclinés 5-0. Ils poursuivront donc leur tournoi ce jeudi contre la Mauricie.

Les filles de volleyball ont participé à la ronde préliminaire du tournoi des Jeux du Québec ce mecredi. Elles ont affronté les équipes du Lac-Saint-Louis, de Bourassa et de la Rive-Sud. Leur journée s’est conclue avec deux victoires et une défaite, ce qui leur permet de se positionner deuxièmes de leur groupe. Elles joueront contre Laval, la Côte-Nord et Lanaudière.

Le processus est le même pour les garçons. Ces derniers sont toutefois sortis

invaincus de cette première de compétition en allant chercher la victoire contre Lanaudière, Montréal et la Côte-Nord. Il s’agit d’une grosse journée aujourd'hui pour nos deux équipes de volleyball puisqu’à l’issue de cette journée, nous connaîtrons les équipes qui accèdent aux quarts de finale.