L’École de Hockey la Relève réussi son entrée en matière

Quatre hockeyeurs étudiants de la région ont mis sur pied l’École de Hockey La Relève qui offre aux jeunes de 12 ans et moins, une semaine remplie d’activités dont plusieurs sessions, sur la patinoire EJM de Beauceville.

Justin Deblois (Lac-Etchemin, U. Laval), Philip-Olivier Rochette (Saint-Joseph, Sc. Hum), Jérémy Louchard (Québec, Sc. Hum) et Dylan Champagne (St-Honoré-de-Shenley, Sc. Hum) ont uni leurs efforts pour offrir aux jeunes sportifs de la région, une semaine remplie d’activités.

En plus des habiletés techniques qui ont été travaillées sur la patinoire, le quatuor de jeunes entrepreneurs voulait absolument offrir une semaine complète sur le plan de l’intégration, l’organisation de groupe et l’implication de tous pour assurer que l’expérience soit mémorable pour la quinzaine de jeune présent lors de cette première semaine.

« Nous allons assurément revenir pour d’autres éditions puisque pour nous, c’est important de redonner à la communauté. Nous voulons permettre aux jeunes de s’améliorer tout en s’amusant pendant que les parents sont au travail. On espère allumer des étincelles dans les yeux des jeunes en transmettant notre passion, » a déclaré Dylan Champagne.

Les participants ont eu la chance de jouer au soccer, aux combats d’archers et au basketball en plus d’avoir la visite du joueur Olivier Nadeau des Olympiques de Gatineau et de l’ancien joueur maintenant entraîneur-chef, Jonathan Ferland. Le but était de se créer leur propre « job » d’été tout en offrant un horaire qui s’apparente aux camps de jour pour faciliter les transports avec les parents et ainsi donc offrir un service de garde plus complet.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon, entraîneur associé des Condors.