Autodrome Chaudière: les classes locales à l'honneur

L'Autodrome Chaudière accueillait plusieurs courses ce samedi 29 juillet dans le cadre des classes locales. Chloé Grondin et Anthony Lessard étaient sur la piste.

En Nascar Truck, 17 pilotes ont pris part à la finale de 100 tours, ponctuées de plusieurs drapeaux jaunes. Précédemment dans la journée, les séances de qualifications avaient été menées par Jonathan Desbiens d’une part et d’Anthony Lessard de l’autre. La première partie de l’épreuve finale fût l’affaire principalement de Desbiens et de Cédric Lemay.

À la mi-course, de chaudes luttes se sont installées dans les 5 premiers, soient Lemay, Desbiens, Lessard, Dion-Viens et Martin Bisson. Malheureusement au 84e tours Desbiens a dû abandonner l’épreuve et c’est dès ce moment, que les drapeaux jaunes se sont succédés et les relances multipliées. C’est finalement, Simon Dion-Viens qui a réussi à tirer son épingle du jeu, en partant initialement de la 9e position, pour terminer sur la première marche du podium, suivi de Cédric Lemay et de Martin Bisson. Le top 5 est clôturé par Anthony Lessard et Stéphane Fournier.

Au départ de la journée, c’étaient 12 pilotes qui étaient présents pour prendre part à la finale de 40 tours en Nascar Sport Compact. En ce qui a trait aux séances de qualifications, c’est Ashley Mercier qui s’est sauvé avec la victoire dans le premier groupe et Dale Darveau dans le second groupe. Au départ de la compétition, c’est Mercier qui a donné le rythme au peloton mais a rapidement été rattrapé par Darveau qui était soudé sur la piste.

Menant les 30 premiers tours, Darveau qui connaissait une course sans faille a dû mettre les bouchées doubles pour contrer Matthew Lambert, Eric Desponts, Chloé Grondin et Ashley Mercier qui livraient toute une prestation pour aller chercher les devants. La course a finalement été remportée par Matthew Lambert, suivi de Dale Darveau et de Chloé Grondin. C’est Eric Desponts et Éric Thibault qui ferment le top 5.

Nascar Vintage

Les rutilants bolides de cette catégorie se sont donnés rendez-vous pour une finale de 30 tours. Les pilotes ont livrés tout qu’un spectacle avec aucun drapeau jaune autant en qualifications qu’en finale de l’épreuve. Dans le premier groupe, c’est François Becksted qui s’est emparé de la victoire et Maxime Gagné dans le deuxième groupe, lui qui était à sa 1ère présence dans cette catégorie.

Ce sont 12 pilotes qui ont foulé la piste lors de l’épreuve finale qui s’est déroulée à vive allure. Becksted a mené la première partie de l’épreuve jusqu’au “yellow competition”. À la relance, c’est Patrick Verner qui lui a ravi la position jusqu’à la toute fin. Il fût talonné par Gagné qui part quant à lui, avec la 2e place. C’est Claude Jean qui ferme le podium. Le top 5 est clôturé par Claude Goupil et d’Alexandre Tessier.

Nascar Sport Compact Développement

Encore une fois, les pilotes Nascar Sport Compact Développement se sont présentés en grand nombre avec pas moins de 19 voitures en piste. Plus disciplinés que l’épreuve précédente, ils ont livré de chaudes batailles entre eux au grand plaisir des spectateurs présents. Dans le premier groupe de qualification, c’est Maude Sylvain qui part avec la victoire et Jacob Laliberté dans le second groupe.

Lors de la finale de 50 tours, personne ne pouvait prédire à l’avance le podium puisque la recrue, Hémael Vallières a pris les rênes du peloton dès le début de l’épreuve et ce jusqu’au 40e tours. À l’arrière, Langlois, J. Poulin, Boulanger, C. Poulin, Perreault n’ont jamais relâché leurs efforts pour atteindre les devants du groupe. Lors de la relance au 40e tours, Maude Sylvain a ravi la tête à Vallières mais a tenu bon pour conserver la 2e position, lui qui a été talonné sans relâche par Félix St-Pierre. Notons la remontée constante de Vincent Blouin qui parti de la 14e position termine en 6e place. Le podium est donc constitué de Sylvain, suivi de Vallières et de St-Pierre. Ce sont Samuel Langlois et Francis Boulanger qui ferment le top 5.

Ce dimanche 30 juillet, l’Autodrome accueille de jeunes pilotes de la catégorie Mini-Sportsman et des femmes, qui prendront part à la deuxième tranche de la Triple Couronne Féminine. Les finales auront lieu dès 13 h.