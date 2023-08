Double victoire pour Alexis Cliche et Ralph Lizotte

Dimanche, la Série Mini Sportsman Fromagerie Victoria était du côté de l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction pour un deuxième programme double cette saison.

Ce sont 19 jeunes pilotes qui étaient sur les lignes de départ.

Division Élite

Les pilotes de la Division élite ont participé à deux finales de 30 tours chacune. Pour la première course de la journée, c’est Antoine Maheu (No 46), de Saint-Michel, qui donna le départ de l’épreuve avec Frédérick Bourassa (No 82) de Trois-Rivières à ses côtés. Nous avons eu droit à de belles batailles sur la piste, dont celle entre Roséanne Gendron (No14) de La Patrie, et Élliot Labbé-Pelletier (No110) de Scott. Ralph Lizotte (No 11 de Saint-Onésime, fidèle à son habitude, remonta le peloton et remporta la première position. Frédérick Bourrassa conserva sa position de départ et termina au 2e rang. Nathan Fleury (No 21) de Saint-Appolinaire toujours aussi rapide, monta sur la 3e marche du podium. L’étoile du jour pour cette course fut remise à Tomy Brochu (No 4) de Saint-Elzéar.

Pour la deuxième course, c’est Antoine Lachance (No 108) de Saint-Charles-de-Bellechasse, qui donna le départ avec Élikya Roy (No 077) de Saint-Damien-de-Buckland. Malgré sa belle vitesse sur la piste, Antoine céda sa première position au champion de l’année dernière, Ralph Lizotte (No 11). Ce fut donc un doublé pour ce jeune pilote.

Nathan Fleury (No 21) n’ayant pas dit son dernier mot, monta plus haut sur le podium, en 2e position. Malgré que Frédérick Bourrassa (No 82) ait dû repartir à l’arrière pendant la course à cause du dérapage de sa voiture, il réussit tout de même à monter sur la 3e marche du podium. L’étoile du jour fut remise à Roséanne Gendron (No 14).

Après ce programme double, c’est toujours Ralph Lizotte qui est le meneur au championnat, avec Nathan Fleury au 2e rang. Frédérick Bourassa prend maintenant la 3e position à un point d’avance sur Elliot Labbé-Pelletier.

Division développement

Les pilotes de la Division développement ont participé à deux finales de 25 tours chacune.

Pour la première épreuve, c’est Charles Marois (No 42) de Saint-Lambert qui donna le départ avec Tom Drouin (No 17) de Vallée-Jonction à ses côtés. Alexis Cliche (No 98) de Vallée-Jonction, très rapide en piste, pris la position de tête jusqu’à la toute fin de l’épreuve. Malgré un accrochage, Hugo Lapointe (No 29) de Saint-Gabriel-de-Valcartier monta sur la 2e marche du podium. C’est Thomas Pelletier-Jean (No 12) de Cap-Saint-Ignace qui compléta le podium en 3e position. L’étoile du jour fut remise à Zachary Marois (No 88) de Saint-Lambert.

Pour la deuxième course, c’est de nouveau Charles Marois qui donna le départ avec Philippe Lachance (No 108) de Saint-Charles-de-Bellechasse. Alexis Cliche, parti de l’avant-dernière position, remonta à l’avant et remporta l’épreuve pour un doublé. Philippe Lachance a tenu bon en deuxième place. Ce fut, pour une deuxième fois de la journée, une 3e position pour Thomas Pelletier-Jean. L’étoile du jour fut remise à Tom Drouin de Vallée-Jonction.

Au niveau du championnat, c’est toujours Alexis Cliche qui est le meneur et Thomas Pelletier-Jean au 2e rang. Tom Drouin prend maintenant la 3e place à seulement un point d’avance sur Jérémie Boisclair (No 37) de Mirabel. (Bionest).

Texte: Amélie Bélanger-Jean, directrice des communications et photographe —Série Sportsman Unitool.