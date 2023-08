Triple Couronne Féminine: Taylor Bolduc-Bourgault remporte la 2e tranche

Ce sont neuf femmes qui ont participé à la 2e manche de la Triple Couronne Féminine, disputée dimanche à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Elles ont, encore une fois, démontré qu’elles sont compétitives et habiles au volant de leur bolide.

La finale comptant 50 tours a été menée par Taylor Bolduc-Bourgault (No 141), elle qui partait de la 4e position. Plusieurs belles batailles ont été livrées entre Sarah Darveau (No 3), Léonie Perreault (No 48), Ashley Mercier (No 46) et Kathy Pelletier (No 26). Mercier, qui partait de l’arrière, a rapidement remonté le peloton pour venir talonner Bolduc-Bourgault et a essayé toutes les lignes de course possibles pour tenter de dépasser la meneuse mais en vain. Taylor Bolduc-Bourgault a terminé avec les grands honneurs, suivi de Ashley Mercier et de Kathy Pelletier. Le top 5 est clôturé par Léonie Perreault et de Sarah Darveau (No 3).

Au classement général, c’est Ashley Mercier qui est en tête avec 18 points, suivie de Kathy Pelletier, avec 16 points, Taylor Bolduc-Bourgault (15 points) et Léonie Perreault (14 points). Seulement six points séparent la première de la 6e position.

La dernière épreuve de la Triple Couronne Féminine sera courue le 30 septembre.

Texte: Sonia Godbout & Maxime Gagné, relationnistes.