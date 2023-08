Le Cool FM vole l'entraîneur-chef de Jonquière

Après une saison victorieuse à Saint-Georges, l'organisation du Cool FM a trouvé un nouvel entraîneur-chef pour palier au départ de Serge Forcier. C'est donc Dominic Lapensée qui se retrouvera derrière le banc de l'équipe beauceronne.

Âgé de 39 ans, Lapensée a beaucoup d'expérience à la tête d'une équipe de hockey. Depuis 2021, il était dans l'organisation des Marquis de Jonquière en tant qu'adjoint et un peu plus tard, au premier titre. Son nouveau bras droit, Martin Larivière, est un bon ami et ils auront l'opportunité de travailler ensemble à Saint-Georges.

Si cette nouvelle est bien perçu du côté beauceron, c'est une surprise dans la région du Saguenay, à seulement quelques semaines du camp d'entraînement.

En effet, en juin dernier, les Marquis de Jonquière avaient confirmé le retour de leur chef de meute pour la saison 2023-2024. Il aura fallu moins de deux mois pour renverser la situation.

Cette embauche survient après le départ de Serge Forcier pour l'Europe. Celui-ci sera entraîneur en France pour la prochaine saison de hockey. Il avait remporté l'honneur d'entraîneur-chef par excellence, après avoir mené son club à la Coupe Vertdure.